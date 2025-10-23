Feijóo ve difícil que Sánchez traslade tranquilidad a Junts en una legislatura "agónica"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que es difícil que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmita tranquilidad a Junts, uno de sus socios de investidura, y que son los catalanes quienes tienen que decidir qué hacer en una legislatura "agónica".

Desde las polémicas palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, este miércoles en la sesión de control al Gobierno, se ha puesto en duda la durabilidad de la legislatura. La portavoz de Junts en el Congreso dijo que

"quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio".

Feijóo ha afirmado que lo que Sánchez está pidiendo es "tiempo para prolongar la agonía de su mandato y de su Gobierno".

Desde que Sánchez perdió las elecciones en 2023, ha asegurado, Sánchez ha ido pagando precios "muy altos" para mantenerse, entre ellos la soberanía de España y la agonía "se ha incrementado" también por a agenda judicial que afecta al Gobierno y por la inestabilidad de sus socios.

¿Moción de censura a Sánchez?

Sobre si Junts no descarta una moción de censura a Sánchez, Feijóo ha dicho que será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. "Les corresponde a ellos tomar sus propias decisiones después de dos años de experimentar la política sanchista".

Además, no ha aclarado si existe algún cauce de comunicación de los independentistas a pesar de ser preguntado expresamente por ello.