Feijóo desmonta a Sánchez en el balance de final de curso: "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno"

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede popular de Génova 13 para realizar el balance del curso político antes del parón veraniego. "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno", ha exclamado antes de repasar toda la actualidad política del año.

El líder de los populares no se ha guardado nada. En un primer momento, ha querido tener un "recuerdo a las víctimas de la Dana para las que el señor Sánchez no tuvo ni una palabra", que ha dado paso a las andanadas: "Frente a su indolencia, yo sí quiero renovar el compromiso que él no manifestó". Este compromiso se vertebra en tres puntos: "la verdad", "la reconstrucción" y "la recuperación". También ha agradecido la "cordialidad y la voluntad compartida de avanzar" de las asociaciones de víctimas con las que se ha reunido.

"Nuestro país es infinitamente mejor que su gobierno y a todos los que lo hacen mejor en todos los lugares, desde todas las generaciones, les quiero dar las gracias por su ambición, por su esfuerzo, por su optimismo y por su generosidad y les quiero dar también mi palabra de que la política volverá a estar a su nivel porque volverá a estar a su servicio", ha añadido para concluir la introducción al balance.

A renglón seguido, Feijóo ha cobrado las facturas a deber del Gobierno: "No ha habido debate de presupuestos, ni siquiera se han presentado, ni este año ni el anterior, siguen vigentes los presupuestos de la anterior legislatura. Tampoco ha habido debate sobre el estado de la nación, como corresponde, y en ausencia de todo lo anterior, tampoco ha habido la valentía de convocar elecciones". Aunque le ha reconocido algo al presidente: "Cuando afirmó que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, no nos estaba mintiendo".

La contraposición entre el PP y el PSOE

El líder popular ha querido comenzar su repaso por casi el final. Feijóo ha recordado el Comité Nacional y el Congreso Federal que ambos partidos celebraron en julio. "El del Partido Socialista fue una ceremonia de sumisión. El del PP, una afirmación de principios", ha resumido, ya que a su parecer "nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del Partido Popular y la podredumbre que impregna a todo el Partido Socialista".

Además, ha destacado la propuesta coral de los populares, quienes defienden un partido "abierto a toda la nación", en contraposición a "un partido encerrado en un solo hombre". "Así lo dicen todas las elecciones que se han celebrado desde las últimas generales. Así lo reconocen las encuestas y así se nota también en la calle", ha agregado.

Por último, ha querido dar carpetazo a este apartado reivindicando que "frente a un Partido Socialista que da miedo, un Partido Popular que da esperanza".

Las "caretas que se han caído" del sanchismo

Una vez acabado el capítulo de la contraposición, ha sido turno de las "caretas que se han caído, una detrás de otra en los últimos meses". "De hablar de ejemplaridad a repartirse mordidas. De hablar de igualdad a repartirse privilegios. Y de hablar de feminismo a repartirse mujeres", ha destacado el líder popular antes de ahondar en cada uno de ello y de repasar todos los escándalos de corrupción que rodean al presidente: "Nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella".

También ha tenido palabras para las mujeres y es que ha señalado que "quien vino a ondear la bandera feminista quitando esa legitimidad al resto del mundo, ha resultado estar rodeado de machistas. Ha quedado claro que el sanchismo es machismo", en alusión a los audios de la trama Koldo en las que se puede oír al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor repartirse mujeres. "Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su Gobierno pagó prostitutas con dinero público", ha aseverado.

Después se ha referido a la igualdad ante la ley y ha recordado las últimas concesiones a los nacionalistas vascos y separatistas catalanes, con especial énfasis en la ley de amnistía, concesiones en materia de migración y de recaudación fiscal. "Quiere convertir España en un Estado fallido, en el que los derechos dependan de dónde vivas y de a quién votes", ha expresado.

La siguiente careta a la que se ha referido es a la postura del Ejecutivo con los jóvenes, de los que ha dicho que ahora, tras siete años de Gobierno socialista, "tienen mucho más difícil tomar un proyecto de vida, acceder a una vivienda, a un puesto de trabajo a emprender y a formar una familia". "Sánchez ha arrebatado la esperanza a una generación de jóvenes en nuestro país. Se la devolveremos", ha rematado.

Después ha sido el turno de "la gran farsa internacional", en la que Feijóo ha recriminado al presidente el haber antepuesto los intereses de la legislatura a los que realmente afectaban a las coaliciones de las que forma España: "Es un problema internacional para Europa, para la OTAN, para los aliados, para los socios y para las democracias occidentales".

"Este Gobierno acumula reveses en Europa, con el cumplimiento de los hitos de los fondos europeos, con la derrota en la presidencia del Eurogrupo o el informe sobre el Estado de derecho y la autoamnistía", ha repasado, al tiempo que se ha referido a los periodistas que allí estaban presentes: "Ustedes, que son profesionales de los medios de comunicación, saben que no solamente el Gobierno acumula reveses en Europa, sino que acumula portadas sobre sus escándalos y acumula desconfianza entre sus socios"

Frenazo al "triunfalismo" de Moncloa

La última de las etapas del balance político del curso del presidente de los populares se ha centrado en el "triunfalismo" que se emana desde Moncloa: "Se mire por donde se mire, hoy en España, todo lo que depende del Gobierno funciona peor".

"Hemos sufrido un apagón histórico, impropio de un país avanzado; el colapso de los trenes ha dejado de ser noticia para ser rutina; hay mayor inseguridad y las familias son más pobres", ha rememorado Feijoó, que ha remachado su ataque afirmando que "ni toda la propaganda de Sánchez es capaz de tapar lo que ven, lo que viven y lo que sufren los españoles cada día".

Además, ha puesto en duda que "se pueda celebrar el haber cumplido el 45%" de los objetivos, cuando se trata de la "democracia con menos iniciativas legislativas aprobadas en sus dos primeros años de legislatura, (13:28) con más reales decretos-leyes derogados en el Congreso y mantiene bloqueados 41 proyectos legislativos del Partido Popular, la mayoría de ellos aprobados en el Senado". "Ha sido incapaz de cumplir su obligación constitucional, de presentar los proyectos de presupuestos generales del Estado, que es la ley de leyes de cualquier gobierno democrático", ha concluido.

En referencia a la economía, Feijóo ha subrayado que "son muchos los datos que desmienten el triunfalismo del Gobierno" y ha pasado a enumerar 10 de ellos: "España lidera la tasa de paro general femenino y juvenil"; "El gasto público crece más de cuatro veces por encima de lo que crece el consumo privado"; "La deuda pública se ha disparado"; "La inversión extranjera bruta es un 50% menor"; "Han subido los precios un 22% y un 39% los alimentos"; "Los españoles hemos sufrido 97 subidas de impuestos"; "La brecha de renta real per cápita se ha incrementado con el resto de Europa"; "El suelo más frecuente en España es el SMI"; "La productividad por trabajador ha caído un 0,7%"; "El precio de la vivienda ha subido un 39,8%"

Aunque también ha tenido palabras para los avances sociales. "Somos el país con mayor porcentaje de niños en riesgos de pobreza, por encima de Rumanía, somos el segundo país con más abandono escolar temprano y crece la pobreza energética", ha lamentado, al tiempo que ha indicado que "la ley ELA sigue sin financiarse, los servicios públicos funcionan peor y para muestra han convertido el transporte en tren en un deporte de riesgo".

De hecho, se ha detenido en el tráfico ferroviario para expresar que "cuando un ave se retrasaba 30 minutos, a los usuarios se les devolvía el importe del billete. Con Sánchez, si su tren se retrasa media hora, son los usuarios los que tienen que dar las gracias".

El siguiente punto a analizar ha sido la seguridad en las calles, de la que ha remarcado que "desde el año 2019 en España la tasa de criminalidad se ha incrementado en cinco puntos". También ha repasado todos los delitos que han aumentado, con especial énfasis en los que afectan a las mujeres. "Todo el triunfalismo del Gobierno es muy cuestionable, pero presumir de seguridad cuando las cifras dicen que en España es hoy un país menos seguro para las mujeres es un insulto", ha incidido.

Para acabar, Feijóo ha pasado a enumerar las propuestas de su partido, así como se ha revelado como la única alternativa útil a este Gobierno. Además, ha tenido palabras de recuerdo para Gaza y ha matizado que "nadie me ha pedido la dimisión de Mazón".