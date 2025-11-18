GENERALITAT VALENCIANA

Feijóo confirma que Mazón también dejará su cargo como presidente del PP valenciano

"Yo estoy de acuerdo y por tanto en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo president de Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón", ha asegurado Feijóo.

El líder del PP,Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la segunda jornada de la IV edición del foro Metafuturo este martes en el Ateneo de Madrid. | EFE/ Mariscal

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, también dejará su cargo como presidente del PP valenciano cuando se produzca la investidura de un nuevo president.

En declaraciones a la prensa tras participar en el Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, Feijóo ha explicado que Mazón en el momento en el que presentó su dimisión puso su cargo a disposición del partido y le notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia de la formación.

"Yo estoy de acuerdo y por tanto en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo president de Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón", ha agregado.

Negociaciones entre PP y Vox

Sobre las negociaciones para que Juanfran Pérez Llorca sea investido presidente de la Generalitat que están llevando a cabo Vox y el PP de Valencia, Feijóo ha dicho que se están manteniendo "en un clima de respeto".

Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo

El líder del PP también se ha referido a la comparecencia en el Congreso de Mazón este lunes en la comisión de investigación de la dana y ha acusado a los diputados de la izquierda de convertirla en "un circo".

"Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo", ha apuntado Feijóo. Según ha dicho, la actuación de estos diputados en el interrogatorio a Mazón es "una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad".

Mazón defendió su actuación

En la comparecencia Mazón defendió su actuación en la tarde de la dana al afirmar que la falta de información fue la causante de la muerte de 229 personas y subrayar que nada habría cambiado de haber ido antes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Durante el interrogatorio, que duró cerca de cuatro horas, algunos diputados elevaron el tono, entre ellos el diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien llegó a tildar a Mazón de "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" y le deseó que pague con la cárcel "todo lo que ha hecho".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Para Feijóo, hay partidos que "siguen centrados en la destrucción y en olvidarse de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", mientras que el PP "ha asumido responsabilidades" y sigue centrado en la reconstrucción.

