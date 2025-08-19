Feijóo se compromete a reformar la ley para la repatriación inmediata de los inmigrantes que delincan: "Tolerancia cero"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de endurecer la legislación en materia migratoria si llega a La Moncloa, en una entrevista concedida a Europa Press. Su propuesta central pasa por agilizar las repatriaciones de los inmigrantes que cometan delitos en España. "Tolerancia cero", resumió, como lema de una política que pretende marcar distancias tanto con el Gobierno como con Vox.

Feijóo acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar la inmigración "para buscar tensionar y polarizar" en lugar de resolver problemas concretos de la ciudadanía. En su opinión, "el Gobierno solo tiene un objetivo, enfrentar a los españoles para sacar rentabilidad política. Y no le oculto, a Vox también le interesa enfrentarnos, tensionar, no solucionar problemas y buscar la rentabilidad política del enfrentamiento".

Una reforma legal para repatriaciones inmediatas

El líder de la oposición reprochó además que el Gobierno lleve "más de un año incumpliendo sus obligaciones de la tutela de menores que han pedido asilo político en España" y recordó que el Tribunal Supremo obligó al Ejecutivo a hacerse cargo de más de un millar de niños en Canarias, aunque, según él, solo "en 10 de los mil" se ha cumplido con esa sentencia.

El dirigente popular defendió que España debe "ajustar las leyes" para que determinados delitos cometidos por inmigrantes conlleven la expulsión automática. "Tenemos que estudiar cómo podemos y debemos reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para acreditar en qué supuestos las repatriaciones son inmediatas. Cometiendo un delito se rompe el vínculo de permiso de trabajo para la inmigración regular y también se expulsa de forma automática al inmigrante irregular", explicó.

Feijóo señaló que el marco legal actual ya contempla repatriaciones en algunos supuestos, pero denunció que "el Gobierno también incumple la actual Ley de Extranjería".

Control fronterizo

En su propuesta, el PP quiere priorizar un refuerzo de fronteras y coordinar a Frontex con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "España ha sido el año pasado el coladero de Europa para la inmigración irregular. Frontex y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuarán en toda la frontera sur, que es la frontera que a nosotros nos corresponde", insistió.

Además, abogó por reformular los criterios de acogida y de reagrupación familiar "para que la inmigración irregular no falsee y no utilice de forma torticera estas instituciones". También planteó desvincular el empadronamiento del acceso a prestaciones no contributivas, argumentando que "la irregularidad no puede generar derechos".

La inmigración "ordenada"

El presidente del PP diferenció entre los flujos irregulares y quienes llegan para trabajar legalmente. "La inmigración de personas que vienen a trabajar a España, nosotros no la vamos a perseguir. Vamos a facilitar a las empresas de construcción, del sector de servicios, del sector agroalimentario, la mano de obra que necesitan".

Subrayó que la inmigración debe ser "ordenada, regular y cumplir las leyes españolas". A su juicio, se trata de "cumplir la ley y no frivolizar, tensionar, polarizar y enfrentar para crear más problemas".

Distancia con Vox

Sobre su relación con la formación de Santiago Abascal, Feijóo fue tajante: "No va a perder un minuto en discutir con Vox". Recalcó que su objetivo es terminar con el "sanchismo" y remarcó que "la única alternativa de cambio político es el PP".

Para concluir, pidió rebajar el clima de crispación. "Menos tensión, menos utilizar la inmigración para buscar rentabilidad política, menos enfrentamiento entre la gente y más cumplimiento de las leyes. ¡Cumplamos las leyes!".