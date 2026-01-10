Feijóo cita a los barones del PP el 18 de enero a una cumbre sobre financiación autonómica

Alberto Núñez Feijóo reunirá el próximo 18 de enero a los presidentes autonómicos del PP en Zaragoza con el objetivo de hacer un frente común contra la propuesta de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuenta la agencia Europa Press que Feijóo también busca trazar las bases del modelo que su partido aprobaría en caso de llegar al Palacio de la Moncloa.

El partido que lidera la oposición española ya ha anticipado que combatirá la propuesta de financiación que ha presentado María Jesús Montero, ministra de Hacienda. En ella se incrementa el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del IRPF del 50 al 55% y del IVA del 50 al 56,5%. Por tanto, los recursos del sistema aumentarán aproximadamente 16.000 millones de euros para 2027.

Así las cosas, el PP considera que esa propuesta es un "mal modelo" porque conlleva dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

Por tanto, la oposición presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa. "Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país", ha avanzado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.

En plena precampaña electoral aragonesa

El líder 'popular' ha anunciado la cita para el próximo 18 de enero a sus diputados y senadores en el marco de la XXVIII Interparlamentaria que el partido está celebrando este fin de semana en A Coruña para marcar la hoja de ruta del nuevo periodo de sesiones.

Ese encuentro de Feijóo con sus presidentes tendrá lugar en plena precampaña electoral aragonesa, dado que el día 8 de febrero hay convocadas elecciones autonómicas. El 'popular' Jorge Azcón, que opta a la reelección, competirá con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, entre otros candidatos.

Unidad ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Antes de esta cumbre autonómica, los consejeros de Hacienda del PP asistirán el próximo miércoles 14 de enero a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que exigirán información y transparencia al Gobierno por considerar que la propuesta que ha presentado Montero es "un parche", según fuentes del equipo económico de Feijóo.

Las CCAA gobernadas por el PP llevarán a esa reunión su propia propuesta en materia de financiación autonómica, en línea con las bases que Feijóo y los presidentes del PP firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Esos ejes básicos también se plasmaron en la carta que los consejeros de Hacienda del PP mandaron al Gobierno en febrero de 2025, en medio del debate sobre la quita de la deuda.

"Pediremos explicaciones en el CPFF", expone en privado uno de los consejeros del PP que acudirá el próximo miércoles a esa reunión en Madrid.