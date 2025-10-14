Feijóo centra en el "orden" el plan sobre inmigración del PP: “España debe recuperar el control migratorio”

Orden. Es la palabra que más ha repetido el líder del partido popular en la presentación oficial de su plan de Inmigración. Un plan que ha defendido porque es más necesario que nunca después de que el Gobierno haya perdido el control.

Núñez Feijoo ha defendido en Barcelona, el lugar ha sido expresamente elegido para ello, su decálogo de propuestas sin tener en cuenta ni el buenismo de unos ni la estigmatización de otros.

Los populares llevaban desgranando algunos aspectos del plan que pretende "mano dura con las mafias" y con aquellos que delincan o no se integren y "mano abierta" con todos aquellos inmigrantes que se esfuerzan por contribuir e integrarse en nuestro país. El debate ha dicho el presidente del PP "no debe ser sí o no a la inmigración, sino cuánta y con qué objetivo". No se trata, según Feijoo, de cerrar todas las puertas sino que no se entre de cualquier manera.

Endurecer el trámite de concesión de nacionalidad

La principal novedad del plan presentado hoy en su conjunto se refiere a la concesión de la nacionalidad. Hay que elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional para poder obtenerla. A juicio de los populares la nacionalidad española "no se regala sino que se merece. No puede ser un mero hecho administrativo".

La integración, el respeto, la solidaridad y la ley deben ser los principios rectores de una política migratoria que no provoque rechazo, xenofobia o racismo. Para ello hay que actuar de manera que no se formen guetos. "No se puede defender una política migratoria que convierte barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país". De ahí la obsesión del líder popular con el orden y con el control de las entradas en nuestro territorio.

Una autoridad única para la inmigración

Entre las medidas confirmadas hoy se encuentra una mayor presencia policial en frontera, una reforma del código penal y de la ley de extranjería para luchar contra las mafias, incluso en aguas internacionales, la verificación en menos de 72 horas de la edad de

los migrantes con expulsión inmediata para los que cometan fraude con la misma y para aquellos con delitos graves o multirreincidentes.

El empleo o la búsqueda activa del mismo será el hecho fundamental que conceda el permiso de residencia. Incluso la prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará vinculadas a esta circunstancia. Las cuotas que le correspondan a cada país se ampliarán o se reducirán dependiendo de la colaboración d ellos mismos. Se reformarán también las solicitudes de arraigo o de asilo, así como laspeticiones de reagrupamiento familiar.

Todo lo relacionado con la inmigración, que actualmente depende de cinco ministerios se centralizará en una única autoridad que será la que coordine y desarrolle todo el proceso. En ningún caso, según confirmó Núñez Feijoo en Antena 3, se tratará de crear un nuevo ministerio porque sobran siete u ocho.