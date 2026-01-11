Feijóo carga contra el modelo de financiación autonómica porque rompe la "igualdad": "El separatismo exige y los españoles pagan"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el nuevo modelo de financiación autonómica porque rompe "la unidad y la igualdad" de España. "El separatismo exige y los españoles pagan", ha sentenciado. El líder popular ha resumido el acuerdo entre el PSOE y ERC en tres ideas: "Más impuestos para los españoles, más recursos para el separatismo y más tiempo para Sánchez".

En su discurso de clausura de la 28ª reunión interparlamentaria del PP, Feijóo ha asegurado que España vive "atrapada en los tribunales de Justicia" y por eso ha pedido el voto para los populares, porque el PP es quien tiene "el gran proyecto para España" y es el "único partido nacional que queda en el país".

Feijóo ha atacado al Gobierno por dilapidar "la igualdad" de los españoles con este modelo de financiación y ha acusado al Ejecutivo de repartir "el dinero de la gente" entre "una minoría de políticos". Por eso, ha pedido que "no vendan esto como una reparación a los catalanes", ya que se trata "exclusivamente" de mantener al PSOE. "Que se olviden de que aceptemos chantajes, ya no cuela", ha advertido.

Nadie imaginó lo que Sánchez podía llegar a hacer

El líder de la oposición ha insistido en que este acuerdo es "pura obsesión" por mantenerse en el poder y "mantener sus privilegios", por ello ha puesto el foco en la justicia y las urnas. "Les parará la justicia y las urnas serán su condena. Todo se investigará y todo se sabrá, hasta el último céntimo".

En este momento, Feijóo ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "nadie imaginó" lo que podía llegar a hacer. "Ni siquiera la Constitución estaba preparada para que el primer incumplidor sea el Gobierno, que es el que tiene que salvaguardarla", ha ironizado.

Por eso, a su juicio, lo que el país vive en estos momentos es "la corrupción en todas sus modalidades", por lo que ha aseverado que cuando llegue al poder lo más importante será la "regeneración política", porque el Gobierno actual ha normalizado "lo inaceptable".

Sobre Venezuela y el anuncio de Sánchez de mandar tropas

El presidente popular ha dedicado unos minutos de su intervención a hablar de Venezuela, aprovechando también que entre los asistentes había venezolanos con las banderas, para atacar a "los que conchabaron con el régimen de Maduro". Así las cosas, ha avisado: "Señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará".

Ha criticado que el Ejecutivo no reconoce el resultado electoral de Venezuela y que es "ambiguo" con las dictaduras y "selectivo" con los Derechos Humanos. En cuanto al anuncio de Sánchez de mandar tropas de paz, Feijóo ha exigido que explique "todo". "¿Cómo va a funcionar la política de defensa si no hay presupuestos?", se ha preguntado para concluir con una nueva advertencia: "A España ya no se la van a colar".