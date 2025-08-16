Feijóo carga contra la "irrelevante" política internacional de Sánchez: "Los aliados no se fían de nosotros"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que España se le ha dejado fuera de las conversaciones que ha mantenido el presidente estadounidense, Donald Trump, con líderes europeos después de haberse reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras la cumbre de Alaska. "Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", ha señalado el presidente del PP en una entrevista a Europa Press.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado miércoles, el presidente del Gobierno tomase parte de una reunión telemática de los representantes de la Coalición de Voluntarios -alianza creada para apoyar militarmente a Ucrania- en la que se trataría la posición de Kiev antes de la reunión que mantendrían Trump y Putin en Alaska.

El encuentro virtual al que acudió Pedro Sánchez se produjo una hora después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, y el presidente de ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniesen con Trump para debatir el futuro de Ucrania. Este mismo día hubo otra reunión entre dirigentes europeos a la que tampoco asistió el primer ministro español.

Las causas por las que España no es invitada a estas reuniones, según Feijóo

El presidente de los populares ha asegurado que la exclusión de España de este tipo de citas se produce "por varias causas". La primera de ellas sería porque "está en las portadas de los medios internacionales como un Gobierno asolado por la corrupción". La segunda se debe a que este es un "Gobierno desleal en materia de Defensa con sus socios". Por último, porque el Ejecutivo es "el único Gobierno que ampara la dictadura del señor Maduro".

"La corrupción, la deslealtad y la no fiabilidad en materia de defensa, el ser un adalid de la dictadura de Maduro y las relaciones internacionales con China en contratos sensibles --en alusión a Huawei-- para la seguridad del país y, por lo tanto, para la seguridad de nuestros aliados, acreditan que España no solamente tiene una política exterior irrelevante, sino que además nuestros socios no se fían del Gobierno español", ha ahondado, para concluir que esto produce "una serie de efectos reputacionales".

Asimismo, ha dicho defender la postura de que no se puede pactar una paz en Ucrania sin contar con ella en las declaraciones, puesto que es lo que defiende el Partido Popular Europeo (PPE) y porque sería la postura que defendería "cualquier demócrata": "Cuando uno ha tenido una agresión en el ámbito de la soberanía y del territorio de su país, no se puede decidir sobre esa soberanía y sobre el territorio del país sin el país afectado".

Carga contra Netanyahu, pero evita hablar de genocidio en Gaza

Por otra parte, tras ser cuestionado por la situación que se está viviendo la Franja de Gaza, ha indicado que la ayuda humanitaria "no se puede condicionar", puesto que "está dentro de los parámetros derecho internacional y de los parámetros de las actitudes comúnmente admitidas ante un conflicto", y ha evitado hablar de un genocidio.

Igualmente, ha recordado que el conflicto "empezó con un asesinato en masa de más de mil israelíes por la organización terrorista Hamás", pero ha matizado que "ni los palestinos son Hamas" ni los israelíes son "todos su primer ministro". Aunque ha incidido posteriormente en que no se puede olvidar que "la organización terrorista es Hamas" y que Israel "es un Estado democrático", pese a que "no está cumpliendo con el derecho internacional en lo que se refiere a ayuda humanitaria".

"No compartimos la decisión del Gobierno de Netanyahu en lo que se refiere a la ayuda humanitaria y al cumplimiento del derecho internacional. No lo compartimos. Y de la misma forma que decimos esto, también decimos muy claramente, Hamás es una organización terrorista que está utilizando a la población palestina de escudo humano. Y en este contexto, debemos de tomar las decisiones que nos corresponden", ha concluido.