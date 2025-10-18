Feijóo carga contra el Gobierno por la subida de cuotas a los autónomos: "Su dinero no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto con autónomos en Soria, junto con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP provincial, Benito Serrano. Desde allí ha denunciado el "sablazo" que el Gobierno quiere hacerles a los autónomos, al mismo tiempo que ha pedido que deje prosperar a los trabajadores: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas", en referencia al caso Koldo.

Para Feijóo, la situación actual que se vive en España es un "sinsentido". "Es un sinsentido que el Gobierno quiera subir los impuestos a más de tres millones de españoles para recaudar 6.000 millones de euros. Es un sinsentido que los autónomos vayan a pagar un 35% de cuota o que sus ingresos, que no se acercan al SMI, van a subirle la cuota por 10ª vez. Es un sinsentido que el Gobierno viva cada vez mejor a costa de los demás" ha señalado.

El Gobierno nos endeuda más que nunca

El líder del PP se ha preguntado "¿por qué no cuadran las cuentas?", si "estamos pagando más que cuando gobernaba el Partido Popular", pero se vive "peor que nunca". Así las cosas, ha exigido que "España tiene que dejar de ser caro para el trabajador y barato para el jeta". A su juicio, todo sube, incluida "la corrupción", pero "lo único que baja", es el nivel de vida. "Esto es un sinsentido", ha reiterado.

Feijóo se ha apoyado en una serie de datos - el Gobierno recauda un 40% más que el anterior, pagamos 142 mil millones más, el 90% de las familias españolas ha perdido poder adquisitivo- para cargar contra el Gobierno, que es el "más grande de la historia con 22 ministros y más de 1.000 asesores", pero "nos endeuda más que nunca".

El Plan Integral para el Autónomo del PP

Por eso ha presentado un 'plan Integral para el autónomo', que pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno, basado en tres medidas principales: bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar el relevo generacional. "Los jóvenes cada día viven peor, tienen dudas sobre si podrán cobrar sus pensiones y no pueden ni pensar en adquirir una vivienda", ha manifestado.

Además, Feijóo cree que el único objetivo de Pedro Sánchez es "defender a su familia en sus juzgados" y por eso "no sintoniza con los problemas de la gente". "La España real -la que madruga, la que se esfuerza a pesar del Gobierno, la que trabaja- no existe para el Ejecutivo", ha lamentado.

También ha tirado un dardo al Gobierno central por no presentar los presupuestos de 2026 e incumplir las obligaciones constitucionales, al mismo tiempo que ha felicitado a Mañueco por presentar los suyos. "Llevamos una legislatura sin ningún presupuesto" ha indicado.

Igualmente, ha recordado el plan de inmigración que el Partido Popular ha presentado esta semana, "un plan que el Gobierno desprecia". Feijóo ha puesto el foco en "el orden" y ha aseverado que los inmigrantes que vienen a "trabajar, a cotizar, a aportar, a cumplir las leyes, eres bienvenido", pero "si vienes a vivir de los impuestos de los que trabajan, a delinquir o a incumplir las leyes", no.

Del mismo modo, ha destacado la importancia de los pueblos y las provincias pequeñas -aprovechando el acto desde Soria- y se ha rebelado contra el discurso de la España vaciada "porque aquí también se puede hablar de recursos y generar oportunidades" y si se ha perdido la identidad es culpa de "las políticas que asfixian".