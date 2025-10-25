Feijóo avisa a Sánchez antes de su comparecencia por el caso Koldo: "Si miente irá al juzgado y si dice la verdad, también"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que tanto "si miente" como "si dice la verdad" irá al Juzgado, por lo que le ha instado a decir "la verdad" en la Comisión del Senado por el caso Koldo. "Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse", ha expresado el líder popular en la clausura por el Día del Afiliado en Aragón.

Según Feijóo, Sánchez "no podrá huir eternamente" y si miente, "sumará a su Gobierno un nuevo delito". Ha subrayado que el líder del PSOE es el primer presidente en ejercicio en comparecer en una comisión de investigación en una Cámara y le ha avanzado "para que no se sorprenda y prepare su comparecencia", que el Partido Popular le hará "todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que concede entrevistas".

Sánchez solo tiene tres opciones

Además, ha advertido a Sánchez de que "solo tiene tres opciones" en la Comisión: decir la verdad, algo que cree que será "muy difícil"; "mentir", que para el presidente "es lo más sencillo", lo que supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito", o "ponerse a la defensiva y no responder". Así las cosas, el presidente del PP le aconseja "escoger bien" porque "no podrá huir eternamente".

En el caso de no responder, "habrá que finalizar la comisión de investigación diciéndole 'no tengo más preguntas que hacerle, señoría'", al tiempo que ha añadido que "si miente irá al juzgado y si dice la verdad, también", haciendo referencia a que Sánchez está acorralado por los casos de corrupción.

En ese momento, ha aprovechado para recordar el lapsus de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en el Senado dijo que "hay Gobierno de corrupción para rato", algo que Feijóo le ha agradecido reconocer. "Por una vez que no nos miente, la verdad es que hay que agradecérselo", ha dicho con sorna.

No puede ser

Entre otros temas que el líder del PP ha comentado, ha hablado sobre la crisis de vivienda, indicando que "no puede ser" que para la mayoría de españoles sea "imposible" adquirir una vivienda y que para el Gobierno sea "una anécdota". Tampoco puede ser que "cuando te trituran a impuestos te digan que es lo mínimo que puedes hacer" y "no puede ser" que ahora al Ejecutivo se le ocurra "hablar del cambio de hora".

"Para cambios de hora los que hace Renfe, si quieres realmente el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora", ha puntualizado. Además, ha manifestado que "no puede ser" que en el Congreso EH Bildu tomara la palabra para hablar de fascismo y nadie del Ejecutivo se levantara para decirle "para fascista tú".

España no es su Gobierno, ni su arrogancia, su mentira, su soberbia

Según Feijóo, aunque en Europa "siempre se ha respetado a España", ahora "dentro y fuera" hay "dudas sobre la estabilidad" del país, sobre "la seriedad de su Gobierno" y "dudas en los intereses que defiende" el presidente Sánchez. "No puede permitirse esto, no puede ser un país que genere sospechas", ha añadido el líder popular.

Por todo ello, ha pedido que no "confundan" a Pedro Sánchez con España porque "España no es su Gobierno", sino que "España está padeciendo el Gobierno que tiene actualmente". "España no es su arrogancia, su mentira, su soberbia, su corrupción, España sí es decente y sí tiene un proyecto de futuro", ha concluido su intervención.