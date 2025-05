Feijóo asegura que el Congreso del PP de julio será para "arreglar los problemas de España"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en un acto en Zaragoza que si el Congreso Nacional del partido en 2022 fue "para arreglar los problemas del PP", el de 2025 que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de julio, será para "arreglar los problemas de España" debido a la "involución" y la "degradación" del país.

En el Congreso, en el que también han participado el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el presidente provincial del partido, Ramón Celma, se han preguntado por qué la política española se ha convertido "en una página de sucesos", al mismo tiempo que ha criticado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por tener "más allegados imputados que miembros en el Gobierno".

"España nunca ha tenido ni un presidente tan débil ni un gobierno tan rodeado de corrupción", por eso, hay que "restituir los valores, la moral y la confianza en la política" y ha aprovechado para animar a los asistentes a asistir a la manifestación convocada el 8 de junio en Madrid "sin siglas de nadie" porque está en juego "mucho más que un partido político".

Resultado: PSOE 0 - PP 4

Del mismo modo, Feijóo ha aprovechado para hacer gala del buen momento que atraviesa el PP, que cuando él llegó a la presidencia era "un partido en crisis", mientras que ahora es el primer partido del país y ha ganado todas las elecciones celebradas en tres años. "Resultado: PSOE 0 - PP 4".

"Vivimos en un país en el que el Gobierno no tiene mayoría, en que el Gobierno no tiene palabra, en que el Gobierno no tiene rumbo, en que el Gobierno no tiene agenda y que el Gobierno no tiene más objetivo que tapar el escándalo de hoy con el escándalo de mañana", ha subrayado el líder de los populares.

Igualmente, ha señalado que no quiere "esperar el turno de gobernar sobre las cenizas del PSOE" sino que quiere "merecer la confianza de los españoles", así como "democracia y no mafia". Ha concluido haciendo un llamamiento por una España "mejor gobernada, mejor gestionada y en la que importe la palabra dada de los políticos y los principios".