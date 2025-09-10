Feijóo arremete contra Sánchez por la corrupción y el presidente le reprocha su "estrategia del insulto"

La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso ha sido escenario de la división existente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que han intercambiado acusaciones en su primer cara a cara del curso político.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que al jefe del Ejecutivo "solo le mueve el miedo" por los casos de corrupción que le rodean y a que él mismo pueda acabar "en el juzgado". Sin embargo, Pedro Sánchez ha presumido de un Gobierno "limpio" y que "funciona".

"Empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió en la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iban a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí", le ha espetado Feijóo a Sánchez.

Feijóo ha atacado a Sánchez con la decisión del Supremo de abrir juicio oral al fiscal general del Estado; con la declaración de su mujer "pluriimputada" ante el juez este mismo miércoles; con "haber autorizado a su número dos en el Gobierno (el exministro Ábalos) a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid" con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez; y con los "desmanes" de su exministro de Transportes, al que "volvió a incluir en las listas".

Es más, Feijóo ha asegurado que Sánchez "sigue también sin tener un Gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin Presupuestos". "Se fue de vacaciones con una sonora derrota parlamentaria y es probable que hoy tenga más", en alusión a la reducción de la jornada laboral. A su entender, a Sánchez ya "solo le mueve el miedo" a los jueces, a los medios y a que él mismo "acabe en el juzgado".

Sánchez defiende que su Gobierno "es limpio"

En su réplica, el presidente del Gobierno ha afirmado que sabe lo que pretende el PP pero no le van a "provocar" porque su Ejecutivo está haciendo lo que exigió. "Exigimos una política limpia y este es un Gobierno limpio", ha aseverado.

Además, ha recalcado que su Ejecutivo está "en el lado correcto de la historia, condenando el genocidio en Gaza". "Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio", ha dicho a Feijóo.

El presidente también ha reprochado al jefe de la oposición que tras su "plantón" institucional en el acto de apertura del año judicial utilizarse "una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable". También ha acusado a Feijóo de dedicarse sólo a insultar y no pronunciarse por asuntos como la situación en Gaza y ante la que le ha instado a reconocer que se está cometiendo un "genocidio".