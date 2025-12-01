Feijóo apunta al PSOE por el caso Salazar: "Silencian supuestos acosos sexuales en sus filas"

Francisco Salazar trabajó como asesor muy cercano de Pedro Sánchez durante la legislatura. Tras la salida de Santos Cerdán, se iba a convertir en adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. Sin embargo, el día previo al nombramiento, las acusaciones de mujeres del partido contra él por "comportamientos inadecuados" hicieron que Sánchez echara atrás el movimiento y que Salazar solicitar su baja como militante.

El caso ha vuelto a tomar relevancia tras una exclusiva de elDiario.es, que ha revelado que dos de las mujeres que denunciaron supuestas actitudes de acoso sexual en el canal interno del partido han visto cómo sus expedientes "desaparecieron, de la noche a la mañana". Según el medio, las denunciantes aseguran que en ningún momento del procedimiento el PSOE contactó con ellas para tramitar las denuncias o preguntarles por las situaciones a las que estuvieron sometidas.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes una dura acusación contra el PSOE a raíz de estas informaciones sobre la investigación interna por acoso sexual contra el exdirigente socialista Paco Salazar. Feijóo ha utilizado su cuenta de X para criticar la gestión del caso por parte del partido en el Gobierno.

"Escriben en las pancartas "calladita no estás más guapa" y luego silencian supuestos acosos sexuales en sus filas, o cierran sin investigar los fallos de las pulseras anti-maltrato defectuosas", ha escrito Feijóo, vinculando la postura pública del PSOE en materia de feminismo con su actuación interna en el caso Salazar.

El PSOE insiste en que el proceso continúa

Pese a las acusaciones, el PSOE ha negado que la investigación se haya paralizado. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que la investigación interna contra Salazar "continúa en marcha" a pesar de que este se haya dado de baja como afiliado del partido, un hecho que, según algunas fuentes, impediría continuar con el procedimiento.

"Este proceso no ha concluido" y "la pérdida de condición de afiliado del señor Salazar no supone el fin del procedimiento en ningún caso", ha afirmado Mínguez en rueda de prensa desde Ferraz. La portavoz ha insistido en que la comisión encargada "va a tener que redactar su informe final" y ha querido transmitir "tranquilidad" a "todas las compañeras que quieran hacer uso de este protocolo", haciendo hincapié en que "no estamos hablando de decenas ni centenares de casos".

Mínguez también ha reconocido que se trata de "denuncias anónimas", las cuales "tienen su especial dificultad", pero ha remarcado que el protocolo de acoso del PSOE, implantado en mayo y activo desde julio, permite precisamente estas denuncias.