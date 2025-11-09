Feijóo apela al "voto útil" frente a un PSOE sin "límites morales": "Solo hay un camino, votar al PP"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el Congreso autonómico que el PP andaluz ha celebrado este fin de semana desde Sevilla. Allí ha pedido a los españoles que canalicen "su desahogo" ante "la corrupción" del Gobierno de Pedo Sánchez. Por ello, "el único camino" es votar al Partido Popular.

"No hay otro camino, no nos despistemos", ha advertido el líder popular. Por eso, ha apelado al voto útil, al del PP, porque "el camino para que gobierne el PP es votar al PP, nada de carambolas", en un momento en el que los populares y Vox están negociando en la Comunidad Valenciana y las encuestas señalan que Vox consigue cada vez más escaños.

Durante su intervención, Feijóo ha repasado los casos de supuesta corrupción que rodean al Gobierno y ha atacado al presidente del Gobierno por sus "mentiras". "España es mucho más que ellos". Asimismo, ha avisado de que "el PSOE cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo".

España no está condenada a ser noticia por la corrupción

Ha recordado que cuando el partido socialista gobernó en Andalucía hubo "corrupción", pero que con Juanma Moreno, actual presidente de la Junta, llegó "un gobierno del PP" que cambió la situación y demostró que "Andalucía no estaba condenada" a ser noticia por la corrupción. Igual que España "tampoco lo está", ha puntualizado Feijóo.

Con Juanma Moreno al frente, Andalucía ha recuperado "la honestidad y la decencia" y por eso, el presidente del PP cree que a nivel nacional tiene que ser un presidente del PP el que recupere "la honestidad y la decencia en España". Por ello, el líder popular considera que "la gente necesita un cambio, pero que no sirve solo "un desahogo de cinco minutos", sino que hay que "ganar y gobernar."

Hace falta ese tipo de política, la que sirve a todos y no a uno y a su banda

Feijóo ha puesto el foco en Andalucía porque es la comunidad autónoma más poblada, porque los andaluces están llamados a ser "una de las regiones más importantes de Europa" y porque lo que han logrado en Andalucía "no lo han conseguido ninguna comunidad autónoma", en referencia al aumento del empleo o la inversión.

Así las cosas, ha reivindicado que el papel de la política, que puede ser "útil, sensata y transformadora". "Andalucía nos recuerda algo esencial: se puede gobernar con serenidad, hace falta ese tipo de política, la responsable, la que sirve a todos y no a uno y a su banda", en una clara referencia al PSOE.

Moreno pide que "se dejen la piel" para conservar la estabilidad en Andalucía

Minutos antes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha dirigido a los 2.000 compromisarios que le han reelegido como presidente del PP andaluz con el 99,5% de los votos. Al igual que Feijóo ha avisado del "riesgo" de perder la mayoría absoluta y ha apelado a la "estabilidad" que es "un lujo". "¿De verdad merece la pena poner en riesgo todo lo que hemos ganado?", se ha preguntado.

Cuando no hay estabilidad llega "la incertidumbre, la parálisis y el retroceso". "Esto está en juego en las elecciones del año que viene, no podemos ni debemos confiarnos", ha indicado. Por eso, ha hecho un llamamiento a que todos se dejen "la piel" para revalidar los próximos comicios con una mayoría suficiente, en lugar de una unión temporal de electoral (UTE) de los partidos de la oposición.

El presidente andaluz ha comparecido al mismo tiempo que cientos de mujeres se manifestaban por la crisis de los cribados de cáncer de mama. En este contexto, según Moreno "lo único que hay son toneladas de mentiras sobre el Gobierno de la historia de Andalucía que más recursos públicos ha puesto a disposición de todas y cada una de las familias, que más ha protegido a la sanidad, a la dependencia y a la educación".