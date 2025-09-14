Feijóo anuncia un libro blanco para el campo y pide acabar con el "ruido" para que "las medidas lleguen a los ciudadanos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado hasta Membrilla (Ciudad Real), para acompañar al presidente del PP manchego, Paco Núñez, en el acto del inicio del curso político. Allí ha denunciado que "la política en España está mostrando su peor cara" y por eso ha reclamado que se acabe con el "ruido", para que las medidas del PP puedan "llegar a los ciudadanos": "El ruido impide hablar de cualquier cosa".

Del mismo modo, ha recordado que sus principales deberes en estos primeros meses del curso político son: concretar el código de regeneración para que el "fiscal general que sea imputado no pueda volver a representar"; concretar los detalles de la política de migración y las líneas maestras del plan que tiene preparado para el campo.

Por otra parte, en esta localidad del entorno rural del campo manchego ha recalcado que "tenemos mucho que hacer en este sector". Por eso ha subrayado que cualquier línea de actuación, pasa por tres principios fundamentales: abandonar el paternalismo con el campo, ya que "los del PSOE me han llamado aldeano, pues sí lo soy porque he nacido en una aldea"; devolver el prestigio al campo, puesto que "no se trata de vivir en el mundo rural, sino del rural"; y no comprar las lecciones "de los que no saben nada". "Las acepto de vosotros, los que mantienen vivos los pueblos", ha subrayado.

"El campo no es un museo, un jardín, un parque de atracciones o un recuerdo", sino que es un activo que "nadie mejor que vosotros va a conservar y entender". Por este motivo, Feijóo ha aseverado que en "tenemos que escuchar a los que saben", y no a aquellos que "quieren exprimir". "El próximo Gobierno de España hará política rural con vosotros", ha añadido.

Libro blanco del campo

Antes de su comparecencia, Feijóo se ha reunido con los representantes de las entidades y trabajadores rurales y les ha transmitido que elaborará un libro blanco para el campo. De hecho, ha incidido en que antes de "atender al campo, quiero tenerlo terminado", para posteriormente dejar claro que quiere "servir al campo" y "no exprimir el voto de la gente diciéndoles una cosa y haciendo luego la contraria".

Feijóo también ha anunciado el equipo que conformará la comisión encargada de elaborar este libro. A la cabeza estará la eurodiputada Carmen Crespo; le seguirá la consejera de Extremadura Mercedes Morán y completarán el grupo Milagros Marcos y Rosa Quintana, ambas diputadas. Todas ellas, según ha comentado el líder de los populares, cuentan con una amplia experiencia en el entorno rural.

Ellas deberán reunirse con los representantes de los trabajadores del campo y las entidades rurales para elaborar dicho texto, el cual deberá estar vertebrado por 10 "deberes", que ha enumerado Feijóo.

Reducir la burocracia

Mejorar la fiscalidad para la gente del campo

Hacer el campo rentable

Mejorar la competitividad

Un Plan Nacional del Agua

Mejorar la gestión forestal

Conseguir que el campo sea sostenible

Conseguir más mano de obra

Asegurar el relevo generacional

Que vuelva el orgullo

"Este es el trabajo que tenemos y, ha reiterado Feijóo, quien ha recordado que su partido durante el Gobierno de Mariano Rajoy logró que el salario del campo mejorase un 30%, mientras que durante los siete años de Sánchez "solo ha mejorado un 8%".