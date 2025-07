Feijóo advierte que "España sufre una crisis de confianza" y promete "un cambio de raíz"

Cero sorpresa en las filas populares con la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. El que fuera presidente de la Xunta de Galicia hasta 2022 se ha consolidado por segunda vez como líder indiscutible del PP al conseguir el 99,24% de los votos.

Un punto y final al XXI Congreso Nacional del partido con sabor a victoria, motivación, liderazgo y cambio para Núñez Feijóo. "Conmigo España nunca estará en venta", ha asegurado. "A mentiras, cesiones, maniobras y propaganda" nos ganan los socialistas, "pero a valores, convicciones, proyecto, servicio y democracia los vamos a arrasar".

Así lo ha defendido en un largo discurso de más de una hora, donde el líder de la oposición ha apostado por la "centralidad" política para volver a conseguir 10 millones de votantes, haciendo alusión al camino que trazó José María Aznar en 1990 para llegar al Palacio de la Moncloa.

"Si hago lo que hace él (Pedro Sánchez), echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado", ha enfatizado Feijóo, que ha fijado como primer compromiso defender un "proyecto nacional" para todos los españoles. "El PP es el único partido que no negocia ni negociará con la unión de los españoles. Conmigo España nunca estará en venta".

"No vamos a salir de aquí dejando a los españoles con las manos vacías o con las expectativas frustradas", ha añadido el líder del PP que, según afirma, celebrar este congreso ha valido también la pena "por los rivales".

"No hay más que comparar lo que ha pasado esta mañanita en la calle Ferraz con lo que está pasando aquí durante tres días", ha afirmado, en referencia al Comité Federal que ha celebrado el PSOE en Ferraz tras la crisis desatada por la entrada en prisión del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Con el fin de acercar las intenciones del partido a los españoles, Feijóo ha anunciado un "manual de decencia" formado por diez compromisos, mediante el cual aspira llegar a la presidencia de España.

Entre ellos se encuentran tales como respetar la diversidad y crear "una España sin muros"; revertir la crisis que hoy sufre el país y que "va más allá de los problemas económicos y sociales"; garantizar la igualdad entre territorios y abogar por la justicia porque España, ha dicho, "no es un cortijo para hacer y deshacer lo que el poderoso o su familia o sus amigos les convenga".

El líder popular también ha incluido entre sus compromisos la tolerancia cero al "compadreo"; no hacer "la vista gorda" con quien "llega a la política para servirse" y no tener una "doble moral" con la corrupción, es decir, no ser indulgente con los propios y exigente con todos.

Feijóo ha asegurado además que nunca será "fundamentalista" y defenderá la centralidad porque "no es renuncia" sino que es "compromiso con la mayoría" y "sentido común". Asimismo, ha prometido "un cambio de raíz" para España con el fin de hacer frente a la "crisis de valores y de confianza" que afronta el país.