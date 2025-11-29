Feijóo advierte a Sánchez: "La banda cae cuando los mafiosos empiezan a delatarse entre ellos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en el II Foro de Grandes Ciudades que se ha celebrado en Burgos, donde ha cargado contra Pedro Sánchez porque "todo a su alrededor es corrupción". "Él es la manzana podrida, el que pudre nuestro país" y le ha advertido de que "en las películas de mafiosos, las bandas caen cuando empiezan a delatarse entre ellos", en referencia a las últimas palabras del exministro José Luis Ábalos.

El líder de la oposición ha lamentado que "nunca antes" ha habido un presidente del Gobierno con tanta corrupción a su alrededor y que "lamentablemente todavía queda mucho por ver y estremecernos". Ha calificado de "insoportable" la situación y por ello hay que decir "basta". "Basta de un Gobierno de prostíbulos y mordidas, de un Gobierno que tiene los ojos en Soto del Real", ha apostillado.

Además, ha hecho un repaso de los casos de supuesta corrupción que rodean al PSOE -la condena al fiscal general, el hermano y la mujer de Sánchez-. "El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primarias. El conductor era Koldo García, el portavoz era José Luis Ábalos, el negociador era Santos Cerdán y el número uno, Pedro Sánchez", en referencia a la 'banda del Peugeot'.

De los cuatro, tres ya han pisado la cárcel y el cuarto, está al frente de la presidencia del Gobierno, algo que "no vamos a aceptar", según Feijóo. "No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", ha añadido.

Una manifestación sin siglas ni logos, "hayan votado a quienes hayan votado"

Así las cosas, ha animado a los españoles a salir a las calles este domingo en Madrid contra "los corruptos", en lugar de contra los jueces, como hace el Ejecutivo, ha comparado Feijóo. Ha reiterado que la concentración en Madrid no tiene siglas ni logos, porque está convocado todo el mundo, "hayan votado a quienes hayan votado". "Todos los españoles cansados y asqueados, que creen que merecemos un Gobierno mejor", ha señalado.

Lo que sí tendrá la manifestación es la bandera porque "España merece un cambio". "Tenemos un Gobierno empeñado en que España cada día toque fondo", pero que resiste gracias al esfuerzo de los ciudadanos y las administraciones que mantienen "la cordura", en referencia a los gobiernos municipales y autonómicos que tiene el PP en toda España. Por eso, según Feijóo no es "casualidad que donde el PSOE no puede meter la mano" haya "decencia y servicio público".

Así las cosas, Feijóo ha enumerado sus propuestas para el cambio, porque "ni el más nostálgico hubiera diseñado este homenaje", en referencia a que es el peor Gobierno de los últimos 50 años. Esta hoja de ruta se basa en tres ejes: impuestos, seguridad y vivienda, porque "nunca antes un ciudadano ha pagado más impuestos que ahora", ha recalcado.

Las medidas de Feijóo en materia de impuestos, vivienda y seguridad

Además, se ha preguntado para qué necesita el Gobierno tanto dinero si "todo funciona cada vez peor", como por ejemplo el tren de alta velocidad, y ha recalcado que una de las primeras decisiones que tomará cuando llegue al poder será rebajar el IRPF. Igualmente, frente al "tasazo de las basuras", propondrán ventajas y bonificaciones y rebajarán hasta un 50% el IBI y el ICIO de los autónomos.

En materia de vivienda, que en gobiernos del PP ocupaba el puesto 16 en los problemas de los españoles y ahora el primero, Feijóo ha anunciado que el PP va a "construir más", porque la clave está en que haya propietarios y que los inquilinos no tengan que elegir entre alquilar y comer. También ha prometido "menos burocracia", un plazo de menos de 90 días para licencias de nueva obra y una ley para que el superávit de un ayuntamiento se pueda emplear en vivienda.

En cuanto a la seguridad, que es "un derecho y seguridad básica" en sus palabras, ha puesto el foco en la necesidad de que los inmigrantes cumplan la ley, una tolerancia cero contra los fraudes en el padrón y "expulsión inmediata por delitos graves", tanto si es español como extranjero. Todo se resume en "poder vivir en libertad, en igualdad y poder prosperar", ha concluido Feijóo.