Feijóo, tras admitir Albares "injusticia" con los indígenas de México: "Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, después de que el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares haya reconocido la "injusticia y el dolor" causados a los "pueblos originarios mexicanos" durante la conquista, que él no se va a "avergonzar" de la historia de su país.

En concreto, Albares ha dicho este viernes durante la inauguración de una muestra de arte de mujeres indígenas mexicanas que toda historia "tiene claroscuros" y reconocido que "ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". "Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", ha dicho.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha valorado como "muy importante" la declaración del ministro español. "Es muy importante, es el primer paso", ha reaccionado la mandataria mexicana, quien en anteriores ocasiones, al igual que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había reclamado una disculpa por "la invasión violenta", tal y como se ha referido este viernes nuevamente a la llegada de los españoles.

"Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia, es importante, desde mi punto de vista, un primer paso. Habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho, el perdón engrandece a los gobiernos y los pueblos, no es humillante, al contrario", ha dicho la presidenta mexicana.

Sin embargo, el líder del PP ha criticado la actitud del ministro de Exteriores. "Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno", ha declarado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.