Feijóo acusa a Sánchez de nombrar "ministro de Hacienda" al "inhabilitado" Junqueras: "Han desguazado el Estado"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el acto de la 'Declaración de Zaragoza', donde ha reunido a todos los barones populares para firmar un nuevo modelo de financiación autonómica que aprobarán en cuanto llegue a ser presidente. Allí ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener "ni el pudor" de presentar el nuevo modelo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha llamado "figura decorativa".

"Si la financiación la pacta con Junqueras, ¿para qué esta Illa?", se ha preguntado. Por eso, la "conclusión" de todo esto es: "Que un inhabilitado por malversar fondos públicos que no gobierna en ninguna comunidad acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España".

Por ello, ha criticado que el Gobierno pida ayuda al PP para defender al Estado cuando lo que hace es "desguazar el Estado con Junqueras". Así, ha pedido a Pedro Sánchez que "reinicie" desde el principio el modelo de financiación autonómica, que lo retire y que negocie con todas las comunidades. También ha rechazado las "reuniones bilaterales" que ha propuesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los ejecutivos.

Sánchez está maniatado

Según Feijóo, Sánchez está "maniatado" por los partidos que le llevaron al poder y ha insistido que lo único que le importa es su puesto. En contraposición al modelo presentado por Sánchez y Junqueras, Feijóo ha defendido que el suyo no será "independentista, sino independiente", "justo" y "no será una subasta a cambio de favores" y ha advertido de que para pactar con el PP tendrán que aceptar los principios recogidos en la 'Declaración de Zaragoza'.

A su juicio, el líder del Ejecutivo y el separatismo están provocando que España sea "un país de discordia" con el objetivo de "dividirnos y que seamos menos fuertes, es su estratégica política". El líder de la oposición ha querido dejar claro que en España no hay enfrentamientos y ha manifestado que es un país común y diverso, pero eso no significa que quepa todo: "No caben las fronteras internas, los chantajes ni los privilegios", ha sentenciado.

"A pesar del sanchismo y del separatismo, España seguirá unida", ha avisado el popular, y ha pedido a los españoles que lo demuestren en las urnas. También ha advertido a Sánchez y al líder de ERC que "Cataluña es de todos" y les ha exigido que dejen de mentir.

Defensa del Estado Autonómico porque es "la red de seguridad" de un "proyecto común"

Además, Feijóo ha atacado al presidente del Gobierno, por no defender la "igualdad" y la "solidaridad" de todos los españoles, a diferencia del PP, que "jamás" renunciará a un proyecto común. "Somos españoles", ha dicho con orgullo. Así las cosas, ha defendido el papel de las Comunidades Autónomas porque, según sus palabras, son las que realmente están practicando "una política de Estado". El Estado Autonómico es "la red de seguridad", "determinación y la salvaguarda de un proyecto común", ha añadido.

"Hoy nos reúne la responsabilidad que necesita España", ha dicho el presidente del PP, que ha asegurado que su partido es "el único" que tiene un proyecto para España. Además, ha aseverado que también podrían estar ahí otros presidentes "de otras ideologías", porque la "mayoría" sabe que la Declaración de Zaragoza la pueden suscribir todos, independientemente del partido al que pertenezcan.