Feijóo acusa a Sánchez de interferir en el Supremo por decir que García-Ortiz es inocente: "No ha ocurrido en 50 años de democracia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "romper la independencia judicial" al declarar la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras continúa el juicio en el Tribunal Supremo. Desde Melilla, donde presidió el Comité de Dirección del PP, el líder de la oposición ha denunciado que el presidente del Gobierno ha ido demasiado lejos al pronunciarse sobre un proceso judicial en curso.

"Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia"

Feijóo ha criticado a Sánchez por interferir, a su juicio, en la labor del alto tribunal. "¿Qué ha dicho este fin de semana durante un juicio en el Tribunal Supremo? Que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial".

El dirigente popular ha subrayado que "esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia" y ha añadido que "que el presidente del Gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad".

"Los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos"

Durante su intervención en Melilla, Feijóo también ha retado al jefe del Ejecutivo a reconocer que su Gobierno está agotado. "Los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos".

"El Gobierno está acorralado por la corrupción y noqueado por el Parlamento", ha añadido, recriminando a Sánchez, que "sabe que las pierde" y por eso no convoca elecciones.

El líder popular sostiene que "estos días hemos vuelto a constatar que la legislatura está agotada y esto ya no es un juicio político partidista, es casi un acta notarial". A su juicio, "en España ya no avanzan las leyes ni las reformas, sino los casos de corrupción del Gobierno".

"Debe asumir que no puede cambiar nada, solo puede obstruir el cambio en España", insistió. Según el líder del PP, "al no tener capacidad parlamentaria, el Gobierno no es capaz de sacar una sola ley, pero tampoco convoca elecciones simplemente porque sabe que las pierde", ha terminado.