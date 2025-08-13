Feijóo acusa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios y el PP pide la dimisión de Óscar Puente

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llegar "tarde" a la ola de incendios que golpea a numerosas regiones de España. Por ello, ha animado a la población a denunciar "cualquier movimiento sospechoso", sobre todo en horas nocturnas, porque "el riesgo es máximo", en una entrevista concedida a Europa Press.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha pedido desde Marbella la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por "utilizar su cargo para insultar y crispar". Además, le ha exigido que si pisa Andalucía pida "disculpas al conjunto de los andaluces y de los españoles".

A su juicio, "no merecemos un ministro tan indigno, que tenga hecho un desastre las infraestructuras ferroviarias, que coger un tren sea hoy una odisea o una lotería". Por todo ello, "debe dimitir cuanto antes", mientras que Pedro Sánchez "debe explicar por qué lo mantiene y también por qué le permite lanzar basura e insultos en las redes sociales".

El Gobierno está de vacaciones

Feijóo ha lamentado que la primera reacción de Sánchez fuera el martes, teniendo en cuenta que España atraviesa una semana de "enorme tensión". Critica que "el Gobierno central sigue de vacaciones" y que se diga que los incendios son "un problema" que solo afecta a alcaldes y presidentes autonómicos, cuando la realidad es que afectan a "todas las administraciones públicas".

Asimismo, se ha dirigido explícitamente al ministro Puente asegurando que "los ciudadanos lo que quieren es eficacia, coordinación y menos chanzas, menos bromas y menos groserías", en referencia a los tuits que ha publicado en las últimas horas. El líder de los populares considera que "se está riendo de las dificultades que están pasando los ciudadanos".

Por ello, ha aseverado que si él fuera presidente del Gobierno haría una política "contraria", apostando por la coordinación con las autonomías. "Necesitamos seriedad y responsabilidad de todos y no frivolizar con el dolor ajeno", ha puntualizado. Por ello, ha señalado que está en contacto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Si Feijóo fuera presidente, habría llamado a todos los líderes autonómicos para preguntarles ¿qué necesitas?

Idea que ha defendido Bendodo, quien ha afirmado que si Feijóo fuera el presidente, habría llamado a todos los líderes autonómicos para preguntarles "¿Qué necesitas?", pero que "con un Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas tienen que buscar la vida para apagar los incendios y el Gobierno dice, el que necesite ayuda, que la pida", igual que pasó en la dana.

Feijóo ha señalado que "es evidente que la mayoría de los incendios son intencionados", por eso ha hecho un llamamiento a para "prevenir cualquier tipo de actividad que pueda dar lugar a incendios", así como "colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y seguir con un despliegue de medios enormes".

"Tenemos mucho trabajo por delante, mucho riesgo por delante, y es que si no llueve, poco a poco se irá resecando más ese combustible que creció en la primavera y el riesgo de incendios en septiembre será superior al de agosto", ha advertido.