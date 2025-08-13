Feijóo acusa al Gobierno de "estar de vacaciones" mientras España sufre una ola de "terrorismo incendiario"

Una oleada de "terrorismo incendiario". Así ha definido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la situación actual que atraviesa España a causa de los múltiples incendios registrados en los últimos días. Motivo por el que ha pedido al Gobierno que pida ayuda a la Unión Europea.

"Hemos de pedir ayuda de medios aéreos ya a la Unión Europea, que para esto está", ha indicado el líder del PP en declaraciones a los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa (Ourense). El Gobierno "debió pedir hace días la máxima colaboración a los ciudadanos y los medios suficientes a la Unión Europea".

Al mismo tiempo, el líder del PP ha criticado que el Ejecutivo "cargue toda la responsabilidad en las Comunidades Autónomas y en la UME" cuando la mayoría del Gobierno "está de vacaciones, por no decir todo el Gobierno".

Críticas a Óscar Puente

Respecto a la reciente polémica desatada por los tuits sobre el incendio en Castilla y León del ministro de Transportes, Óscar Puente, el dirigente de los populares ha reprochado que "tenemos ministros bromeando con el dolor ajeno, haciendo chanzas con las dificultades que están pasando miles de vecinos en el país".

Al mismo tiempo, Feijóo ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía al recordarles que ante "cualquier actividad sospechosa, como una moto de madrugada o un coche en pistas forestales", contacten con la Policía Nacional y la Guardia Civil.