La falsa apariencia de normalidad del Gobierno: sin presupuestos, sin leyes e investigados por los pagos en metálico

El Gobierno muestra tranquilidad pese a la ruptura total con Junts. La jornada del jueves no fue nada positiva para Pedro Sánchez, que se encuentra de gira por Latinoamérica.

Junts ha anunciado enmiendas a la totalidad a todas las iniciativas del Ejecutivo, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, mientras la Audiencia Nacional abre una pieza separada sobre liquidaciones en metálico relacionadas con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que "la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada" tras registrar enmiendas a la totalidad a las leyes del Gobierno y anticipar que hará lo mismo con las que lleguen en el futuro, incluidos los presupuestos. "No votaremos a favor de las 21 leyes que están acabando su tramitación y las nueve que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso", señaló.

Nogueras subrayó que "sin los votos de su formación no se pueden aprobar leyes" y enmarcó su posición en clave territorial: "Nuestros votos no están al servicio de España, están al servicio de Cataluña y de los catalanes". Según la portavoz, el Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa" y el aviso supone "un baño de realidad para Sumar y PSOE". Esto tiene especial trascendencia, ya que sin presupuestos y sin algunas leyes, se complica llegar a los requisitos que exige Bruselas para la concesión de los fondos.

Moncloa responde con diálogo

Fuentes del Gobierno continúan con su postura de "mano tendida, siempre", y defienden que el Ejecutivo "mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios" dispuestos a "mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el resto de España". Moncloa insiste en que los compromisos "o bien se han cumplido o se encuentran en vías de hacerlo" y que, respecto a los que no dependen en exclusiva del Gobierno, se trabaja "sin demora" para que se cumplan.

En la misma línea, desde el PSOE recalcan que el Ejecutivo "mantiene su hoja de ruta" y que el objetivo es "garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos". Integrantes del Gobierno, como el ministro Pablo Bustinduy, han expresado su confianza en que "tenemos tiempo por delante para mejorar la vida de la gente"

Pagos en metálico: pieza separada en la Audiencia Nacional

También han transmitido normalidad con el sistema de pagos en metálico del PSOE. Varios ministros explicaron que es algo que sucede en la mayoría de organizaciones en España. Sin embargo, ni el Supremo ni ahora la Audiencia Nacional ven normal este sistema.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha abierto una pieza separada para investigar pagos en efectivo realizados desde el PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. La decisión se apoya en un informe de la UCO que detalla entregas en metálico y en declaraciones que describen un sistema de liquidaciones con efectivo en la sede de Ferraz.

Según ese material, en algunos casos hubo correspondencia entre mensajes sobre entregas y liquidaciones registradas, pero en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando reflejadas "únicamente en las conversaciones recuperadas" entre Ábalos y García.

En este escenario, el Gobierno se encuentra acorralado y solo quedan dos vías, siempre y cuando no logre convencer al PP para apoyar sus propuestas, algo que parece improbable. O sostener o adelanto de elecciones, como ya piden socios como el PNV. Pedro Sánchez decide.