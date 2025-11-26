La factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana: 165 euros y receptor, el PP de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana comieron dos menús por un importe total de 165 euros el 29 de octubre de 2024 en El Ventorro, según consta en la factura emitida por el propietario del restaurante e incorporada ya al sumario de la causa judicial por la gestión de la dana.

En dicha factura se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunitat Valenciana. Ambos comieron en la mesa 106 y disfrutaron de "dos menús concertados", de acuerdo con dicho documento, cuya hora de expedición no aparece.

El propietario de El Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación, ha aportado también dos fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con cinco sillas en una habitación con dos grandes ventanales y un pequeño mueble bajo auxiliar. Además, ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho.

Documentos reclamados por la jueza de Catarroja

La jueza de Catarroja pidió el pasado lunes esta documentación al dueño del restaurante, tras su declaración como testigo del pasado 21 de noviembre y al solicitarlo varios letrados. En la justificación de la petición, la jueza señalaba que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que se ordenó la toma de declaración como testigo de la periodista, el tribunal indicaba la "pertinencia" de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024.

En este auto, se subrayaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas por ley funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

Esa resolución de la Audiencia estimaba la "pertinencia" de la declaración de la periodista partiendo de que la testigo "hubiera podido escuchar lo que el 'president' de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Justicia e Interior", e investigada en la causa, Salomé Pradas, "o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".

Fotografía y medidas de la sala

Respecto a la petición de la fotografía de la sala reservada,la jueza la admitió por la "necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el Presidente de la Generalitat, Sr. Carlos Mazón, en relación con la emergencia de la dana".

Al mismo tiempo, la jueza, al considerar que la fotografía "por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala", consideró que era "preciso" que se facilitasen por el titular del restaurante las medidas que ya han sido aportadas.

Factura y comanda

En relación con la factura de la comida y la comanda, la instructora consideraba que "acreditarían de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

De esa comida, "de la ulterior prolongación de la estancia en el restaurante y la salida conjunta a la vía pública hasta el aparcamiento" de Mazón y Vilaplana han derivado tanto la testifical de la periodista como la del dueño del restaurante y las acordadas de los escoltas.