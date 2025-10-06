Exteriores confirma que los 28 españoles de la Flotilla que permanecen en Israel vuelven este lunes a España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio',el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de los 28 españoles que siguen en una prisión israelí para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel con destino a España.

"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha añadido Albares, que no obstante ha pedido prudencia hasta que "estén todos sentados en el avión y con el avión en el aire", si bien es previsible que hoy llegue a suelo español el grupo de 28 ciudadanos españoles restantes.

Albares ha afirmado que "igual que con el grupo de 21" ciudadanos, Exteriores ha ofrecido encargarse "completamente" de la repatriación y del coste de la misma para los 28 españoles restantes. Ha reivindicado además que su Ministerio va a "hacer todo lo que haga falta" para que "lleguen lo más rápidamente posible a España".

Los activistas llegados ya a España denuncian malos tratos

En declaraciones a los medios de comunicación, varios activistas han denunciado malos tratos por parte de Israel durante el periodo que estuvieron retenidos en el país. "Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días", ha destacado uno de los participantes. "Nos tuvieron siete horas maniatados con las manos en la espalda".

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha denunciado este domingo los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.

Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel.