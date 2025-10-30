Una experta en comunicación no verbal, sobre Pedro Sánchez y sus gafas: "Han sido su herramienta de control, nada es al azar"

Pedro Sánchez ha acaparado hoy la atención en el Senado. No por sus palabras durante la comparecencia por el caso Koldo, que también, sino por un detalle aparentemente menor: unas gafas de pasta negras que no suelen formar parte de su imagen habitual.

Las gafas, según han identificado varios medios, serían un modelo Christian Dior 2601 30, de estética retro y fabricadas en Alemania en los años 80, con un precio que ronda los 300 euros.

Algunos usuarios han ironizado con que "Sánchez se ha puesto gafas para parecer más riguroso", y otros creen que la intención es transmitir dedicación, eficiencia y autoridad en un día especialmente complicado para su imagen política. También han llegado críticas a la elección de una marca de lujo en un contexto de acusaciones sobre sobresueldos y corrupción. Pero ese es otro tema.

Su lenguaje corporal y el manejo de ese accesorio puede ser objeto de análisis por parte de expertos en comunicación no verbal. De hecho, la analista Virginia Vargas Molinero, nos cuenta en Onda Cero que el gesto no fue casual.

Sánchez tiende a usar mucho las manos en sus discursos e intervenciones. Cuando sostiene las gafas con su mano, está enfatizando su mensaje y el ritmo del mismo. Las usa como un ancla, y canaliza la energía en ellas. Así puede proyectar una imagen de control

Durante la comparecencia, el presidente manipuló las gafas en distintos momentos: las subía y bajaba del puente de la nariz, las sostenía mientras hablaba o se las quitaba para mirar directamente a sus interlocutores. Cada uno de esos gestos, según Vargas, responde a una intención comunicativa.

Cuando las sube y baja por el puente de la nariz, busca el contacto ocular con la otra persona. Ese gesto consume unos segundos y le sirve para calibrar la respuesta. En cambio, cuando se las quita para responder después de leer, proyecta autoridad. Elimina la barrera de las gafas para que su interlocutor perciba su mirada directa

Vargas también apunta a un aspecto más estratégico: el movimiento de las gafas desvió la atención visual del público en la sala.

Lo más curioso es que las gafas se convirtieron en el foco de atención. La audiencia seguía su mano, no su rostro, y eso puede haber reducido la percepción de posibles microexpresiones de incomodidad o desagrado

Para la especialista, nada en la intervención del presidente quedó al azar: