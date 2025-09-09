La exmujer de Ábalos sugiere que el exministro podría tener dinero en el extranjero: "Que miren su pasaporte"

Carolina Perles, la que fuera esposa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sugerido que podría tener dinero en el extranjero. "Que miren su pasaporte. Después de dejar de ser ministro no ha parado de viajar", ha declarado.

"Alguna vez he visto que se llevaba más dinero de lo habitual, pero no sé qué hacía con ese dinero", ha indicado Perles en una entrevista en Telecinco, donde ha ofrecido detalles sobre cómo fue su vida y todo lo que vivió junto a Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes.

Se llevaba más dinero de lo habitual

"He pasado miedo porque esto se está yendo de las manos", ha dicho. "José Luis quería que no hablase, pero no lo va a conseguir porque tengo derecho a contar mi historia alto y claro (...) Esta es la verdad".

Una verdad que para Perles ha sido más que dolorosa al comprobar que el que fuera su marido, según apunta, mantenía encuentros con otras mujeres. En aquel entonces, asegura, "entendía que tener cargos tan importantes no le dejaba tiempo para otras cosas, pero yo tenía plena confianza en que mi marido estaba trabajando".

Perles recuerda que un día encontró "un sobre con dinero y unas pastillas azules" que no sabían para qué podían ser, hasta que descubrió que se trataban de pastillas de viagra. "Al regreso del viaje no estaba ni el dinero ni las pastillas", asegura.

He pasado miedo

Lamenta que a medida que fue pasando el tiempo, Ábalos fue mostrando un cambio cada vez más notable, una especie de antes y después. "Se volvió mucho más hermético con su vida. Yo veía cosas que no eran muy normales (...) Para mí la llegada de Koldo a la vida de José fue un antes y un después".

Sánchez y Ábalos

La relación entre Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es cercana", asegura la exmujer del que fuera ministro de Transportes. "José es una persona que se hace querer, aunque también es acaparador (...) Recuerdo que un día Pedro le dijo que si le iba a apoyar en las primarias y José le dijo que sí".

Encuentro con Delcy Rodríguez

Respecto al polémico encuentro con Delcy Rodríguez, la exmujer de Ábalos recuerda que le dijo: "Me tengo que ir al aeropuerto porque ha habido un problema". Según asegura Perles, Ábalos se fue "sin escolta" y acompañado de Koldo García. "Koldo vino a por él", asegura. Preguntada por quién fue la persona que le dio la orden de ir al aeropuerto, afirma: "Con el que él estaba hablando en esos momentos era con Marlaska y con el presidente, por lo que alguno de los dos le diría que tenía que ir".