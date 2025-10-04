El PP exige al PSOE los resguardos que justifiquen los pagos a Ábalos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado este sábado que el último informe de la UCO sobre José Luis Ábalos apunta a una "corrupción generalizada" en el PSOE y ha exigido a ese partido que explique con facturas y extractos bancarios los movimientos de dinero en efectivo en su sede de Ferraz.

"Estamos hablando de dinero B, de una maquinaria bien engrasada y de una montaña de indicios de financiación ilegal del PSOE. Un escándalo que es imposible que Pedro Sánchez no conociera, no consintiera y no encubriera", ha manifestado Tellado en una rueda de prensa en la que ha pedido de nuevo elecciones anticipadas.

Según ha explicado, no descartan ninguna medida, pero por el momento quieren que el PSOE ofrezca sus explicaciones, que Sánchez asuma su responsabilidad política y que los socios que le mantienen en el Gobierno reaccionen.

"Si a partir de hoy siguen sin romper con Sánchez, también serán colaboradores necesarios de toda su corrupción", les ha advertido tras recordar que pusieron como línea roja la financiación ilegal del PSOE.

El informe de la UCO conocido el viernes pone el foco en "desembolsos" de 95.437 euros del exministro y diputado que provendrían de "ingresos no declarados" y detecta entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

Resguardos bancarios y facturas

Para Tellado, urge que el PSOE enseñe los resguardos de las retiradas en efectivo de sus cuentas que justifiquen el dinero en metálico que se movía en la caja de Ferraz y que muestre también las facturas de gastos que presentó su exsecretario de Organización.

El dinero de la caja del PSOE, ha advertido Tellado, o entró "en bolsas de basura" a Ferraz o lo retiró el gerente del banco y si el PSOE no muestra los extractos, "quedará acreditada la existencia de una contabilidad B en el PSOE".

Por otra parte, si no enseña los tiques de los gastos de Ábalos en restaurantes, hoteles y desplazamientos que justifiquen lo que cobró de esa caja "quedará acreditado el pago de sobresueldos a la cúpula", ha insistido Tellado, quien ve necesario aclarar también si otros dirigentes del partido cobraron con ese mismo modus operandi.

A su juicio, es una inmoralidad que mientras los españoles sufrían con la pandemia, el entorno más cercano a Pedro Sánchez "hacía caja y se repartía chistorras", nombre que con el que el exasistente de Ábalos, Koldo García, se refería a los billetes de 500 euros, según la UCO.

Para el PP, teniendo en cuenta que Ábalos era el número dos de Sánchez en el partido, el presidente del Gobierno tiene que ser necesariamente "cabecilla" de la trama.

A su juicio, antes de que los tribunales diriman las responsabilidades penales, es urgente que Sánchez asuma responsabilidades políticas y convoque elecciones: "hasta aquí ha llegado su escapada, su huida, no quedan conejos en la chistera ni cortinas de humo para tapar tanta miseria y corrupción".

Tellado ha insistido en que los socios del Ejecutivo ya no tienen excusas y les ha recriminado su silencio 24 horas después de conocerse el informe de la UCO.