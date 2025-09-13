El PP exige a Pedro Sánchez que explique en el Congreso la misión de la OTAN: "Eso es gobernar un país"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar en qué consiste la misión 'Centinela oriental': "Es necesario que el presidente informe a los españoles de cómo vamos a participar, cuánto y para qué. Eso es gobernar un país" ha dicho a los medios en Logroño.

Según Gamarra, es "una anomalía democrática" que Sánchez no haya informado al líder de la oposición y que se haya "despachado única y exclusivamente con un tuit de 50 palabras pasadas las 21:30 horas". Para el PP, lo hace "a regañadientes" y le ha recordado que es un asunto "con el que no cuenta con el respaldo de su Gobierno ni de sus socios".

"A día de hoy no se sabe cuántos son esos medios aéreos, ni cuáles, ni dónde ni cómo vamos a participar. El presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados porque los españoles tienen el derecho de saber cómo vamos a hacerlo", ha denunciado.

Asimismo, la vicesecretaria popular ha insistido en la necesidad de que la política de defensa y exterior vuelvan a ser "una política de Estado", por ello Sánchez "tiene que cumplir con su obligación de informar a los españoles".

"Preocupante" que la Comisión de Venecia visite España

Sobre el papel de España en el ámbito internacional, Gamarra ha insistido en que "España tiene que ser un país fiable y serio con sus aliados en el ámbito internacional", pero que "con Pedro Sánchez no lo es".

Por ello, ha recordado que la Comisión de Venecia va a visitar nuestro país la semana que viene, algo que es "preocupante", porque "no es habitual que visite países donde sus democracias funcionan plenamente y gozan de buena salud". Esta visita se debe a "una nueva mentira de Sánchez", relacionada con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Ante Europa asumimos la renovación del CGPJ, una renovación con el compromiso en los sistemas de elección de los jueces", sin embargo, esto no se ha cumplido porque el presidente del Gobierno "quiere controlar el poder judicial, es su obsesión y lo quiere hacer a través de esas leyes 'bolaños', cuyo objetivo no es mejorar la justicia, sino controlarla, porque tiene problemas".

Pedro Sánchez quiere controlar el poder judicial, es su obsesión

En este momento se ha pronunciado sobre el fiscal General, que no puede seguir en el cargo y por ello es vital que "el CGPJ participe en la designación del fiscal General para garantizar su independencia y para que nunca más haya un presidente como Sánchez que diga este es mi fiscal general".

Gamarra ha insistido en que "esto es el sanchismo, lo que hay que derogar" y para ello el PP va a "devolver a los españoles esa normalidad que merecen". Ha puesto el foco en conseguir un Gobierno " a través de una mayoría parlamentaria que signifique capacidad de gobernar, aprobar cosas en el Congreso y tener unos presupuestos para poder servir a los españoles".