El PP exige llegar "hasta el final" en la investigación de los audios de la UCO "caiga quien caiga"

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha afirmado este lunes que los audios sobre la UCO publicados por 'El Confidencial' demuestran prácticas propias de una "organización criminal" y ha exigido que se investiguen hasta el final para conocer toda la verdad, "caiga quien caiga".

"El Partido Popular está comprometido en no tolerarlo y no vamos a parar hasta que todo esto se investigue, hasta que se conozca toda la verdad (...) caiga quien caiga", ha apuntado en una rueda de prensa.

Sémper ha sido preguntado si el PP se plantea algún tipo de iniciativa concreta, política o jurídica, y si citarán a declarar a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo a una de las presuntas protagonistas de los audios, una antigua teniente de alcalde socialista llamada Leire Díez Castro.

"Ni institucionalmente ni judicialmente descartamos ninguna vía", ha afirmado el portavoz popular, quien ha asegurado que esta es una información que "no muere en un día".

Información comprometedora

El diario 'El Confidencial' desvela este lunes un audio en el que, presuntamente, personas ligadas al PSOE solicitan a Alejandro Hamlyn —un empresario que es juzgado desde hoy en la Audiencia Nacional— información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo y la investigación en torno a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Según el medio digital, la conversación tuvo lugar en una reunión telemática celebrada en febrero, a la que asistió Díez Castro, quien, según el mismo medio, trabaja en Ferraz, fue jefa de Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024).

El PSOE reacciona

Tras conocer la información, el PSOE ha hecho público un comunicado en el que asegura que "ninguna de las personas" que aparecen en los audios está en nómina del partido y ha desmentido "de forma categórica" la información publicada por el digital.

Para Sémper, este es uno de los temas "más graves" que enfrenta hoy la política española y una muestra más de que el Gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando acciones propias de "una organización de carácter mafioso" y "criminal", "no de un partido político".

El PP ha insistido en que no lo tolerará y no parará "hasta que todo esto se investigue, hasta que se conozca toda la verdad". "En la España que creemos, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha agregado.

Fotos con Pedro Sánchez y Begoña Gómez

El nombre de Leire Díez, la denominada "fontanera" del PSOE, ha salido a la luz por los audios que indican que habría buscado información comprometida contra el jefe de la UCO. Díez publicó en abril de 2024 en sus redes sociales una fotografía junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañada de un mensaje que ahora adquiere relevancia.

"Pedro Sánchez nos ha enseñado una lección muy valiosa: lealtad, resistencia y resiliencia. A la mafia se la combate. Y la combatiremos", escribió Díez en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen en la que posa sonriente junto al jefe del Ejecutivo.

Asimismo, Díez también publicó en la misma red social una foto en la que aparece la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.