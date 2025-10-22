El exgerente del PSOE y una trabajadora del partido afirmaron que los gastos se reembolsaban en "metálico o por transferencia"

El diario 'El País' ha publicado los vídeos de una citación judicial de 2023 del ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, y una trabajadora, Celia Rodríguez, sobre los pagos en efectivo que realizaron Ábalos y Koldo. En esa citación, ambos aseguraron que no había irregularidades en los pagos y que siempre "se adjuntaban documentos que justificaban los gastos".

Esas declaraciones se produjeron cuando Mariano Moreno compareció ante el juez en la querella de Ábalos contra la periodista Ketty Garat, que quedó archivada. Allí contó que no se adelantaba dinero para gastos, se reembolsaba a quien lo hubiera abonado previa justificación del gasto.

Falta de concordancia

Ahora, el Supremo ha citado a declarar como testigos al exgerente y a la trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre. El juez Leopoldo Puente quiere aclarar por qué existe una "falta de concordancia" entre la documentación remitida por el PSOE sobre las liquidaciones hechas a Ábalos y las conversaciones entre Koldo García y su exmujer en las que se reflejan otros montantes en efectivo "mediante sobres" que recogían en la sede de Ferraz.

En las grabaciones publicadas por el diario 'El País', el exgerente afirmó que el dinero se reembolsaba en "metálico o por transferencia".

Cuándo se escogía un procedimiento y cuándo, el otro, no fue aclarado. Él, lo que revisaba era que el ticket tuviera todos los datos: fecha, emisor, pero no si era adecuado o no, es decir, si una comida de Ábalos se correspondía de verdad con una comida como secretario de organización y no como ministro (porque si era como ministro, quien la tendría que pagar era el ministerio).

En este mismo juicio declaró Santos Cerdán, aun celebrado entonces en Ferraz como faro de la honradez y el buen gobierno, y negó que se hubiera cargado al gerente por ser persona de Adriana Lastra. Fue porque ya tocaba una renovación.

Y así llegó al cargo la señora Fuentes, gerente actual. Que es a quien dedica este miércoles su portada Abc con este título: 'La actual gerente siguió pagando con sobres hasta 2024'.

Dice la crónica de 'El País' que el PSOE tendrá que acreditar en el Supremo los reintegros en efectivo de sesenta mil euros en tres años e ilustra la información con foto de la gerente acompañada por Paco Salazar, aquel estrecho colaborador de Sánchez que sonó como secretario de organización y cayó por denuncias de acoso que el partido prometió investigar a fondo sin que haya vuelto a saberse una palabra.

Declaración en el Supremo

El Supremo cito este lunes a declarar como testigos al exgerente del PSOE y a una trabajadora de la Secretaría de Organización de este partido el próximo 29 de octubre.

La trabajadora citada es la persona con la que Koldo García habló sobre gastos en 2019 y quien le dijo al asesor que el exministro, "el jefe", se había ido "sin que le diera el money (sic)" e instaba a que este dinero fuera recogido al día siguiente porque no le gustaba "tener tanto dinero en el cajón".

Junto a otra compañera, esta trabajadora era la encargada de hacer entrega de los sobres que contenían supuestas liquidaciones de gastos.

Tras conocerse el informe de la UCO, el PSOE sostuvo que estos pagos en efectivo correspondían a liquidaciones de gastos y negó la existencia de una contabilidad paralela, al igual que ha hecho en declaraciones ante los periodistas Ábalos, que en cambio optó por no declarar en su citación ante el juez.

El juez Puente continúa su instrucción basándose en el informe elaborado por la UCO respecto a la situación patrimonial de Ábalos, que también detectó pagos de 95.437 euros procedentes de ingresos sin declarar o ingresos en las cuentas bancarias de Ábalos, de las que durante años no se retiró dinero en metálico.

Tanto Ábalos como Koldo García están investigados por presuntos delitos de organización criminal o cohecho, entre otros, al igual que el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, cuyo caso se instruye en una pieza separada.