Caso Koldo: la trama Navarra

El exconsejero navarro Ciriza niega haber sabido que Cerdán era socio de la empresa adjudicataria del túnel de Belate

El ex consejero navarro encargado de obra pública, Bernardo Ciriza, ha admitido su vinculación con el ex Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero asegura que nunca imaginó que fuera socio de Servinabar, la empresa finalmente adjudicataria de las obras del túnel de Belate, en diciembre de 2023.

Ignacio Jarillo

Madrid |

El exconsejero de Cohesión Territorial navarro Bernardo Ciriza al inicio de su comparecencia en la Comisión Koldo del Senado nabar
El exconsejero de Cohesión Territorial navarro Bernardo Ciriza al inicio de su comparecencia en la Comisión Koldo del Senado nabar | Foto: Onda Cero/ Ignacio Jarillo

El ex consejero navarro encargado de obra pública, Bernardo Ciriza, ha admitido hoy que en el pasado tuvo una relación "normal de compañeros" con el exsecretario de organización y actualmente encarcelado, Santos Cerdán, pero niega conocer a Koldo García ni haber sabido que cuando la empresa Servinabar resultó adjudicataria de las obras del túnel de Belate, él supiera que Cerdán era socio de dicha empresa.

¿Financiación irregular del PSOE?... que yo sepa, no.

Ciriza niega conocer con un repetido "que yo sepa, no" que el PSOE navarro o nacional se hayan financiado irregularmente a través de comisiones ilegales por adjudicación de obras.

El ex consejero encargado de la obra pública navarra ha negado igualmente haber hablado con Santos Cerdán de este asunto, ni conocer a su socio de Servinabar, Antxón Alonso y que ni soportó ni practicó presión hacia ningún funcionario de su departamento para la concesión de obras públicas durante su mandato.

Nunca hablé con Cerdán de obras públicas

A preguntas del senador Gordillo de Vox, Ciriza ha negado que Santos Cerdán tuviera algo que ver en su nombramiento como Consejero de Cohesión Territorial. La única que lo decidió -asegura Ciriza- fue la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite.

Eso sí, Ciriza admite que fue él el último responsable de la designación de Jesús Polo, persona de confianza de la presidenta de Navarra María Chivite pero que ya estaba en edad para jubilarse, como Presidente de la mesa de Contratación. Dicha mesa finalmente adjudicó a Servinabar la obra del túnel de Belate, la mayor obra pública en Navarra de la última década. Un proyecto al que la empresa de la que Cerdán era socio concurrió en UTE con Acciona, siempre según el informe de la UCO.

Una y otra vez, el ex consejero ha negado que desconocer si Cerdán "fue o no determinante" en la adjudicación de obras y que nunca habló con él de dicha licitaciones.

En su turno de intervención, el senador del PP José Antonio Monago ha insistido en que hubo una decisión política para que el mencionado Jesús Polo, que otorgó con su voto la obra del túnel de Belate a Servinabar fuera designado presidente de la mesa de contratación que decidía dicha adjudicación.

Igualmente, Monago ha denunciado las prácticas políticas del PSOE navarro de Cerdán que después de colocar al militante Ramón Alzórriz como número 2 en las listas de las pasadas elecciones navarras, colocaron a su mujer en la propia empresa Servinabar. A todo esto, Ciriza ha contestado con un lacónico "yo no lo sabía".

Ciriza fue nombrado Consejero navarro aunque solo tenía el bachillerato

Monago le ha preguntado al ex consejero sobre los méritos profesionales y académicos que tenía para ostentar "un cargo tan importante", a lo que Ciriza ha reconocido que solo tiene el bachillerato acabado y ninguna otra formación específica y que su nombramiento fue decisión de la presidenta navarra María Chivite, nunca de Cerdán.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer