IU ve "evidente" que Sumar no aglutina a la izquierda y apuesta por una nueva coalición electoral con un "nombre diferente"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, quiere repetir una coalición de partidos de izquierda para las elecciones generales previstas en 2027, pero quiere que sea con "un nombre diferente al de las organizaciones parte", que por tanto no podrá ser Sumar.

Superar Sumar con una nueva marca, con estas cinco palabras se resume la intención del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, de cara a las próximas elecciones generales. Con este ánimo se presenta mañana a la reunión de la Coordinadora Federal de la formación, que es su máximo órgano de dirección.

Lo que se pretende a partir de ahora es que marcas como IU, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar, así como las alianzas que mantiene con Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista se adhieran a este proyecto y se sumen otras formaciones.

En el informe de Izquierda Unida que se va a presentar mañana, Maíllo no descarta abrir la puerta a otras formaciones. De hecho, el cambio de nomenclatura que propone y que acuñó Yolanda Díaz como Sumar, pretende en su caso que formaciones como Podemos puedan plantearse una nueva relación con todos esos partidos a la izquierda del PSOE.

Un nombre diferente

Maíllo aboga por "un método democrático de funcionamiento" y que el proceso se haga "sobre la base de un acuerdo programático" y "bajo el paraguas de un nombre diferente al de las organizaciones parte, para que no vuelva a ocurrir la confusión del todo por la parte".

Así, hace referencia al hecho de que actualmente se denomine Movimiento Sumar uno de los partidos que conformaron la coalición electoral Sumar e integran el grupo parlamentario Sumar.

El informe señalará que los partidos de la coalición deben mantener su "autonomía y soberanía", aunque al mismo tiempo tengan "un calendario de trabajo conjunto" para la elaboración de las candidaturas, así como intensificar la coordinación y la "posición política propia" de sus ministros del Gobierno, en asuntos como las guerras, la OTAN y la vivienda.