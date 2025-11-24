"ETA entregó la legislatura a Sánchez": la ofensiva del PP por el supuesto encuentro con Otegi que desmiente el Gobierno

Varias figuras del Partido Popular han vertido duras críticas contra Pedro Sánchez tras la publicación de una información de El Español que apunta a un supuesto encuentro con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, antes de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa en 2018.

Aunque el Ejecutivo ha negado rotundamente que esa reunión tuviera lugar, algunos dirigentes del PP han aprovechado la noticia para poner en duda la legitimidad del Gobierno

Ayuso: "ETA entregó la legislatura a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "ETA entregó la legislatura" al presidente del Gobierno y ha considerado que no hay "nada más miserable que deberle el Gobierno a Bildu".

"Esta reunión que hemos conocido, que no es una, seguramente sean muchas a lo largo del tiempo y a espaldas de los ciudadanos, corrobora que ETA le ha entregado la legislatura a Pedro Sánchez", ha afirmado la dirigente madrileña, tras conocer la información publicada por El Español. Ayuso ha insistido en que "todo estaba en ese pacto" y ha acusado al presidente del Gobierno de "fingir ahora que Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán ya no tienen nada que ver con él".

Además, ha denunciado que ese supuesto acuerdo "sin luz ni taquígrafos" fue el origen de una "legislatura corrupta" y ha sostenido que Sánchez está "secuestrado" por sus socios mientras "gana tiempo para desprestigiar a jueces, fiscales y medios de comunicación".

Almeida: "El Gobierno se decidió en los caseríos donde se elegía a quién asesinar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha cargado contra el presidente del Gobierno, a quien ha acusado de haber llegado al poder "en los mismos caseríos donde Otegi y sus compinches decidían a quién se asesinaba y a quién se secuestraba".

"Esto se producía mientras Pedro Sánchez decía que no iba a pactar nunca con Bildu", ha afirmado Almeida, quien ha vinculado la moción de censura contra Rajoy con "una trama de corrupción que no buscaba sustituir un gobierno corrupto, sino corromperse".

El PP vasco: "Otegi es un terrorista"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha ido más allá al asegurar que EH Bildu "no está legitimada para hablar de autoritarismo" porque "ha ejercido el autoritarismo durante los últimos 50 años". "Otegi es un terrorista", ha recordado, insistiendo en que la coalición abertzale "carece de legitimidad moral para dar lecciones de democracia".

El Gobierno y Otegi niegan el encuentro

Desde Angola, donde participa en la cumbre euroafricana, Sánchez ha desmentido categóricamente la información: "Eso es mentira", ha asegurado ante los periodistas. Fuentes del Ejecutivo han añadido que "no solo no hubo ese supuesto encuentro, sino que Sánchez nunca se ha visto con Otegi".

El propio dirigente abertzale también ha salido al paso desde ETB2, calificando la noticia de "absolutamente falsa, rotundamente falsa, una invención".