"Esto no es el Congreso", así ha cortado el juez el intento de Ábalos de explayarse sobre su negativa a declarar

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha dejado este miércoles en libertad al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y mantien las medidas cautelares que ya se le aplicaban desde el pasado mes de junio.

El magistrado sigue así el criterio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicitó prisión provisional para él al considerar que no han cambiado las circunstancias desde que el pasado mes de junio se le impusieron comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y la prohibición de su salida del territorio nacional.

A su entender, no hay elementos que hagan pensar en un aumento del riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que defendió el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.

El juez corta a Ábalos

El exministro ha comparecido durante tres cuartos de hora ante el magistrado y ha decidido acogerse a su derecho a no declarar porque, según ha afirmado se encuentra en "situación de indefensión". Cuando Ábalos ha tratado de explicar por qué había tomado esta decisión, el magistrado le ha espetado que "esto no es el Congreso", y le ha preguntado si iba a declarar o no.

También su abogado, José Aníbal Álvarez, ha intervenido para advertir al magistrado de que esta declaración podría resulta nula, ya que el investigado había renunciado a su defensa.

Durante la vistilla de medidas cautelares, el abogado del Partido Popular que ejerce la dirección letrada de la acusación, Alberto Durán, ha pedido prisión provisional para el exministro o, en su caso, que se le imponga una fianza de 650.000 euros, cifra basada en el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que habla del uso por Ábalos de importantes cantidades en metálico de las que no se conoce la procedencia.

Finalmente no se le ha impuesto ni prisión ni fianza, pero el juez llama a reflexionar sobre el natural estupor de que pueda seguir siendo diputado cuando los indicios de graves delitos son tan consistentes.