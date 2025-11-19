Ester Muñoz, a Pedro Sánchez: "Miente hasta cuando se hace el moderno"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno que Sánchez miente hasta cuando se hace el moderno por unas declaraciones del presidente sobre el concierto de 'Guns N' Roses' en Madrid en 1993.

En la contrarréplica de la portavoz, Ester Muñoz ha acusado al presidente de intentar hacer creer que él no sabe nada sobre los casos de corrupción que rodean su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su partido: "Lo único que sabe Sánchez es que en 1987, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, al de 'Guns N' Roses', pero este grupo no vino hasta el año 1993. Usted miente hasta cuando se hace el moderno; es un farsante", ha dicho.

"¿Cuánto tiempo más van a estar riéndose de la gente?", ha preguntado Muñoz a Montero, en referencia a las declaraciones de Sánchez de no saber nada sobre los casos de corrupción de Ábalos, de Cerdán...

"No conocía a Leire, pero Sánchez la colocó en empresas públicas; cuando le preguntamos si su suegro financió sus campañas políticas, no sabe nada; cuando le preguntamos si su hermano vivía en Moncloa con él, tampoco sabe nada; ustedes nos intentan hacer creer que Sánchez no sabe nada de su Gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa", ha explicado Muñoz.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha hecho hincapié en que el PSOE se nutría de toda la información que recababa Leire Díez, utilizándola en comisiones de investigación como la de la 'Operación Cataluña'. "Para no conocerla les escribía los argumentarios", ha exclamado.

"¿Por qué no se querellan contra Leire Díez?"

Muñoz ha indicado que "probablemente, el Gobierno y el Partido Socialista, no se querellan contra ella porque no les interese que este asunto se judicialice", dado que "a lo mejor sí que empiezan a saber quién le daba las órdenes y cómo".