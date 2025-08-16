POLÍTICA

Estas son las razones por las que Feijóo pide el despliegue del Ejército para luchar contra los incendios

El presidente del Partido Popular ha desarrollado a través de su perfil de X su tesis de por qué las unidades militares deberían ser desplegadas.

👉Última hora de los incendios en España, en directo: Hay 13 carreteras cortadas y la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida

Carlos Martín

Madrid |

Estas son las razones por las que Feijóo pide el despliegue del Ejército para luchar contra los incendios
Estas son las razones por las que Feijóo pide el despliegue del Ejército para luchar contra los incendios | Europa Press

En las últimas horas, distintos pesos pesados del Partido Popular, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o el propio presidente del partido mayoritario de la oposición, han reclamado al Gobierno que despliegue al Ejército, además de a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para luchar contra la ola de incendios que asola el país. No obstante, Feijóo ha detallado los motivos de esta petición, cuando las competencias de extinción y prevención corresponden a las comunidades.

A través de su perfil en la red social X, Feijóo ha detallado que la primera de las razones por las que lo solicitan es porque "las Fuerzas Armadas tienen capacidades importantes para poder ayudar a los operativos y a la población". "No en ataque directo, pero sí en tareas de logística, vigilancia y disuasión de pirómanos", ha concretado.

"Los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras que, aunque no podrán hacer ataque directo, sí podrán hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde las que los intervinientes o bomberos puedan atacar al fuego directamente", ha explicado como segundo punto de su exposición.

Por último, Feijóo ha indicado que "las Fuerzas Armadas tienen helicópteros de transporte de personal civil o intervinientes que puedan movilizar rápido de una comunidad autónoma a otra", así como transportar material pesado. "Si se quiere se puede hacer mucho", ha rematado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer