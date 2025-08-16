Estas son las carreteras afectadas por los incendios: dos nacionales y nueve secundarias

Los incendios que arrasan las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Galicia no dan tregua a los equipos de extinción que se afanan porque no se extiendan las llamas a nuevos pastos que con las altas temperaturas puedan crear nuevos frentes. Tal es la situación que hasta once carreteras han visto interrumpido su tráfico habitual.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, la carretera nacional N-630 está cortada en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, así como en sentido Sevilla a la altura del Casar de Cáceres. También lo está la N-621 en ambos sentidos entre las localidades de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina (León).

El carrusel de secundarias está conformado por la AV-500 en Villacastín (Ávila); la LE-5228 en la localidad leonesa de Solas de los Barrios-Bouzas, en sentido Corporales; la LE-164, en ambos sentidos, en Yebra-Llamas de Cabrera. Además, están afectadas la DSA-370 en El Payo; en Segovia en la SG-500 en Villacastín hacia Ávila; y en Zamora en la ZA-102 en Villanueva de la Sierra-Barcajoba

Por último, también se mantiene interrumpida la circulación en la CC-218 en Casas del Monte; la CC-318 en Aliseda-Rincón de Ballesteros; y la CC-321 en Arroyo de la Luz-Casar de Cáceres.