El PP estalla tras la intervención de la portavoz de Bildu y señala a Sánchez: "¡Qué asco!"

La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha estallado este miércoles en el Congreso tras la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno.

"Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!", ha exclamado Muñoz.

Aizpurua exige "acabar con la impunidad del franquismo y del fascismo"

Minutos antes, la portavoz de Bildu había planteado al presidente del Gobierno la necesidad de "acabar con los espacios de impunidad" de los que, según ella, siguen disfrutando "el franquismo y el fascismo".

Aizpurua ha alertado de que en los últimos meses se han producido actuaciones de "ultras en la Universidad de Barcelona", "cacerías nazis en Torre Pacheco (Murcia)", concentraciones "franquistas en Ferraz" y la presencia de "neofascistas encapuchados amenazando en vecindarios o desahuciando a familias".

La diputada ha denunciado que todo ello sucede "con total impunidad", ya que "ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna". Además, advirtió que el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco y José Antonio Primo de Rivera, "volverán a celebrarse actos con caras al sol y saludos fascistas en plena calle" sin que haya "sanciones ni detenciones".

Sánchez anuncia un catálogo oficial de símbolos franquistas

En su respuesta, el presidente del Gobierno anunció que antes de que finalice el mes de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el catálogo de elementos y símbolos franquistas "para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles".

Sánchez recordó que este listado está contemplado en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que encomienda al Estado la elaboración de un inventario oficial de símbolos franquistas y su retirada de espacios públicos.

Tras la respuesta del presidente, Ester Muñoz, en su turno de palabra frente a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido de nuevo contra Sánchez y Bildu. "Jamás le perdonaremos que la mujer que señalaba desde su periódico a personas que luego eran asesinadas por ETA se permita el lujo de venir aquí a dar lecciones de moral", ha señalado Muñoz.

Desde la bancada del Gobierno, Montero ha respondido con un llamamiento a la calma y al respeto institucional: "Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia".