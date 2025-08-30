Estados Unidos avisa a España: no alcanzar el 5% del gasto en defensa tendrá "graves consecuencias"

El mero hecho de aumentar el gasto en defensa no es suficiente. Estados Unidos ha advertido que el listón del 2% del PIB no basta a estas alturas, por lo que no alcanzar el 5% pactado tendrá "graves consecuencias" para España y todos los países que no se ciñan al acuerdo.

"En la cumbre de la OTAN de junio, todos los Estados miembros, incluida España, firmaron la declaración en la que se comprometen a invertir el 5% del PIB en defensa en el año 2035", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado norteamericano en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.

Días después de que la OTAN situase por primera vez a España por encima del umbral de inversión del 2%, desde Washington afirman que este aumento del gasto se debe únicamente a "los esfuerzos del presidente Trump", principal impulsor del nuevo marco.

Alcanzar el 5%, un paso clave para Europa

En consecuencia, el Gobierno norteamericano cree que "hay que hacer más" y ha aprovechado la última revisión estadística para recordar unas palabras del embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker: "Si España o cualquier otro aliado se niega a cumplir sus compromisos, habrá graves consecuencias".

El propio Trump señaló directamente a España al término de la cumbre, sugiriendo que podría tener que "pagar el doble" en caso de no acatar el consenso suscrito por los aliados, en una potencial amenaza comercial que por el momento no ha llegado a materializarse.

En esta línea, el portavoz del Departamento de Estado ha subrayado que llegar al 5% es "un paso clave para incrementar la letalidad y garantizar que Europa puede protegerse por sí sola frente a las amenazas del siglo XXI".