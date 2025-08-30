Esta es la cara B de la sustitución de los trenes Avlo por AVE que ha anunciado Renfe

El tráfico ferroviario español ha sido noticia esta semana y no precisamente por incidencias, pese a que se han registrado cortes en las vías por los incendios en distintos puntos de la red. Lo cierto es que Renfe ha anunciado que a partir del 8 de septiembre cambiará la oferta de trenes Avlo que circulan por la línea de alta velocidad que une Madrid y Barcelona por los servicios del AVE. Todo ello "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos", según detallaron en un comunicado. De hecho, aquellos viajeros que hubieran comprado billetes de esta modalidad posteriores al 7 de septiembre serían reubicados en los trenes AVE.

Sin embargo, y, como apuntan desde el diario El Mundo, la cara B de esta medida será el aumento del precio de los billetes para aquellos que realicen este trayecto, algo que ya están denunciando distintas asociaciones de consumidores. Concretamente, el periódico ha podido contactar con el presidente de la Asociación de Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, quien no ha dudado en señalar que "sin duda alguna va a haber un incremento en los precios", que puede llegar "hasta el 10%".

Por su parte, Renfe ha reiterado que esta operación se lleva a cabo para la "mejora en los servicios y la experiencia del viajero". No obstante, Ruiz ha indicado que los principales afectados serán "todos esos usuarios que usaban estos trenes, precisamente por los precios más asequibles y la variedad en horarios". Del mismo modo, una solución que atisba pasa porque "los competidores ferroviarios tomen estas frecuencias que deja Avlo para que la demanda no decaiga".

En cualquier caso, resulta más que llamativo que este hecho se produzca justo cuando se cumple un mes de la retirada de los trenes Avlo S106 debido a problemas técnicos detectados en distintas inspecciones rutinarias.

Más allá del posible incremento en el coste de los billetes, lo cierto es que estas modificaciones aún no se han descargado en la web oficial del operador ferroviario. Esto se ve reflejado en que para el día 5 de septiembre, Renfe tiene publicados un total de 18 viajes con el operador de bajo coste Avlo, pero una semana más tarde y, ya sin que este servicio esté operativo, el número se reduce a 13 de AVE. Por tanto, es evidente que aún hay una diferencia de cinco viajes que están por cubrir.