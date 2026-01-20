La ex pareja de Koldo García alega falta de memoria y no se reconoce los mensajes sobre las chistorras

Alguna vez vio billetes de 500 euros, pero las expresiones como “chistorras” o “lechugas” no son su estilo. Patricia Úriz ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que manejara dinero de comisiones y ha rechazado cualquier enriquecimiento ilícito.

Como ya ocurrió en su comparecencia ante la comisión del Senado, la esposa del asistente de Ábalos, la ex esposa de García ha hecho todo lo posible por camuflar su imagen, en esta ocasión, se ha presentado en la Audiencia Nacional con una incuestionable peluca pelirroja y un pañuelo que sujetaba con la mano para que le cubriera casi toda la cara.

Según ha manifestado a preguntas únicamente de su abogada, Leticia de la Hoz, el incremento patrimonial al que se refieren los informes de la UCO está justificado, al igual que los cobros en sobres de Ferraz. Estas entregas con las que el PSOE liquidaba gastos previamente adelantados, según ha precisado, eran siempre en efectivo, a diferencia de las del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos, que se cobraban mediante transferencia bancaria.

Patricia Úriz ha comparecido como investigada por un supuesto delito de blanqueo después de que su letrada no lograra el archivo de la causa. Según explicó en un auto el magistrado, aunque su abogada puede tener razón en que en su conducta no se aprecian indicios de organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, su nombre aparece en informes de la UCO que le atribuye maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por el ex ministro y por su entonces pareja Koldo García.

Pérdida de memoria

Úriz apela a su falta de memoria a raíz del Covid y del nacimiento de su hija para justificar que no recuerda en detalle los mensajes que aparecen en los informes policiales y avanza que espera poder recordar mejor una vez le sean devueltos sus dispositivos. En todo caso, además de no reconocerse en expresiones como “lechugas” y “chistorras” para referirse a distintos tipos de billetes, defiende que cuando ella y Koldo García hablaban de folios se referían literalmente a papel para imprimir, que el ex ministro de Transportes reclamaba constantemente.

Durante su comparecencia también ha tenido ocasión de aclarar el mensaje en el que al ser informada por Koldo de que necesita “pulseras para las putas” ella puntualiza: “pero ¿para la uno, no? Reconoce que fue ella quien lo escribió y aunque no se siente orgullosa de esa expresión asegura que se refería a Carolina Perles, que en aquel momento era esposa del ex ministro.

Sobre las distintas propiedades adquiridas por la pareja durante los años en los que Koldo García ocupó un puesto de total confianza de Ábalos en el Ministerio de Transportes, Patricia Úriz ha negado cualquier ingreso ilícito. Según fuentes jurídicas, ha repasado con su abogada cada piso y cada vehículo justificando en el ahorro y los préstamos familiares el origen del dinero empleado en las compras.