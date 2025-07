Esperanza Aguirre se toma la revancha con Montoro y cree que Rajoy tiene que dar explicaciones

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha referido esta mañana al Caso Montoro criticando al ex ministro de Haciendo y señalando a Mariano Rajoy como responsable llegando a asegurar que el ex presidente del Gobierno debería dar explicaciones sobre la imputación de Montoro.

Aguirre ha asegurado que Montoro "ha tardado mucho" en darse de baja del PP y le ha atacado diciendo que "se podía haber dado de baja cuando dijo aquello de que iba a subir más los impuestos que lo que proponía Izquierda Unida".

Cabe recordar que Aguirre denunció en 2015, cuando era candidata a la alcaldía de Madrid, la filtración de los datos de su declaración de la renta y este viernes en una entrevista en RNE ha señalado que tenía "la cuasi certeza de que había sido Montoro" el responsable y que esto le perjudicó en las urnas.

Además, ha señalado a Mariano Rajoy como responsable y ha explicado que debería dar explicaciones y ha desligado a Feijóo de la trama. "¿Cómo no se a desvincular del caso? Esto es como si le echamos la culpa a Pedro Sánchez de lo de Roldán. El señor Feijóo estaba en Galicia, no tenía ni idea de nada de todo esto", ha explicado.

Aguirre también ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez comparando su actitud tras la imputación de sus consejeros Ignacio González y Francisco Granados con la del presidente del Gobierno tras las informaciones sobre Ábalos y Santos Cerdán.

"Cuando un juez metió en la cárcel a quien había sido mi vicepresidente, en prisión provisional sin fianza, entonces yo pensé que es que tendría que tener, no ya unos indicios normales, tendría que tener unos indicios muy graves de que algo terrible había cometido (…) Le metió en prisión y yo dimití por ello (…) A Sánchez le meten a Cerdán exactamente en las mismas condiciones, pero con unos indicios que todos sabemos que son muy claros y no dimite", ha explicado.

Así, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha presumido de haber cumplido con su responsabilidad 'in vigilando' dos veces, ya que dimitió de su cargo como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid y como presidenta del PP de Madrid.

"No tenía ni idea de las cuentas porque había un tesorero y un gerente y unas personas que se ocupaban, pero como había venido la UCO también pensé que debían tener buenos indicios", ha sentenciado.