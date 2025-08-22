Esperanza Aguirre cuestiona la emergencia climática de Pedro Sánchez con datos de hace casi 80 años

La reciente polémica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha puesto bajo el foco público la discusión sobre el cambio climático en España. El debate se avivó tras las declaraciones de Sánchez señalando la evidencia del calentamiento global como causa de las altas temperaturas que se han registrado este verano de 2025 y su anuncio de crear una comisión interministerial para afrontar esta emergencia.

Aguirre, en respuesta, cuestionó la magnitud y novedad del fenómeno climático con datos históricos y críticas a las iniciativas gubernamentales, avivando una confrontación que refleja las distintas sensibilidades políticas y científicas sobre este asunto.

Sánchez alerta sobre la emergencia climática y anuncia medidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de afrontar con urgencia la crisis climática, destacando que "el aumento de temperaturas extremas, la frecuencia de incendios y otros fenómenos meteorológicos son una clara evidencia del cambio climático provocado por la actividad humana".

Sánchez anunció la puesta en marcha de una comisión interministerial para coordinar las políticas que mitiguen y adapten al país a esta emergencia, liderada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Los datos de 1946 que Esperanza Aguirre utiliza para cuestionar la narrativa oficial

En su cuenta de X, Esperanza Aguirre compartió un gráfico con temperaturas máximas registradas en julio y agosto de 1946 en varias ciudades españolas, donde aparecen temperaturas muy altas: 46,6 ºC en Sevilla, 44 ºC en Córdoba, 44,7 ºC en Murcia, entre otras.

Aguirre utiliza estos datos para argumentar que "la temperatura máxima alcanzada en años pasados fue igual o incluso mayor que en la actualidad", sugiriendo que el discurso oficial no contempla episodios extremos históricos con la misma relevancia.

Comparación de temperaturas: ¿récords inéditos o repetición histórica?

Al comparar los registros históricos con las temperaturas del verano 2025, algunas ciudades han alcanzado valores similares o incluso cercanos a esos máximos. Por ejemplo, Sevilla y Córdoba han registrado temperaturas superiores a 45 ºC en episodios recientes, y Murcia ha experimentado máximas próximas a 44 ºC durante las olas de calor.

No obstante, expertos señalan que la preocupación actual radica no solo en los valores absolutos, sino en la mayor frecuencia, duración e intensidad de estos eventos, fenómenos que respaldan la evidencia del cambio climático.

Esperanza Aguirre critica la creación de la comisión interministerial

Aguirre calificó la iniciativa del Gobierno como "una tomadura de pelo", argumentando que la comisión anunciada ya existía desde 2018 y que las promesas sobre el pacto estatal y medidas concretas se han repetido sin resultados tangibles. La ex presidenta manifestó su escepticismo sobre la efectividad de las políticas climáticas y cuestionó el alarmismo basado en modelos científicos, defendiendo un análisis más crítico y basado en datos históricos.

El enfrentamiento entre Sánchez y Aguirre pone en evidencia la complejidad de abordar el cambio climático en el escenario político. Mientras el presidente insiste en la urgencia y en la necesidad de coordinación institucional para responder a una crisis real y creciente, Aguirre resalta la importancia de contextualizar los datos y muestra reticencia ante algunas propuestas gubernamentales.

Este choque subraya la dificultad de transmitir consenso sobre un fenómeno que implica variables científicas, sociales y políticas profundas.