Esperanza Aguirre apela a "4 hombres y mujeres justos" del PSOE que den a Feijóo los votos que necesita para la moción de censura

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha animado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de Navidades, a la vez que ha pedido a cuatro diputados del PSOE "justos" que la apoyen y rompan la disciplina, tal y como hizo un grupo de quince parlamentarios en la abstención de la investidura de Mariano Rajoy.

"Yo creo que después de las Navidades no hay más remedio", ha respondido Aguirre en declaraciones a los medios antes del acto 'Perspectivas 2026. Una reflexión compartida sobre el año que viene', organizado por 'The Objective'.

La expresidenta madrileña ha indicado que le gustaría que Junts cumpliera su "palabra" y rompa con el PSOE pues, según ha dicho, le aterra que el Gobierno pueda sacar leyes "dando la instrucción a los fiscales" --en referencia al proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal-- que debería contar con los votos del partido de Carles Puigdemont para aprobarse.

Así, y cuestionada por una moción de censura que presentase el PP, Aguirre ha reclamado a "cuatro hombres y mujeres" diputados del PSOE, que fueran "justos", y la apoyasen rompiendo la disciplina de voto de Ferraz.

La exlíder del PP madrileño ha recordado que eso ya ocurrió cuando quince diputados del PSOE, entre las que estaba la actual ministra Margarita Robles, no apoyaron la abstención en la investidura del Rajoy, desobedenciendo las órdenes del grupo parlamentario