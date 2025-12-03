pp

Esperanza Aguirre apela a "4 hombres y mujeres justos" del PSOE que den a Feijóo los votos que necesita para la moción de censura

Ha ejemplificado con la investidura de Mariano Rajoy en 2016, en la que miembros del PSOE se saltaron la disciplina de voto que marcaba abstención y se opusieron.

Europa Press | J.C.

Madrid |

Esperanza Aguirre apela a "4 hombres y mujeres justos" del PSOE que den a Feijóo los votos que necesita para la moción de censura
Esperanza Aguirre apela a "4 hombres y mujeres justos" del PSOE que den a Feijóo los votos que necesita para la moción de censura | Europa Press

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha animado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de Navidades, a la vez que ha pedido a cuatro diputados del PSOE "justos" que la apoyen y rompan la disciplina, tal y como hizo un grupo de quince parlamentarios en la abstención de la investidura de Mariano Rajoy.

"Yo creo que después de las Navidades no hay más remedio", ha respondido Aguirre en declaraciones a los medios antes del acto 'Perspectivas 2026. Una reflexión compartida sobre el año que viene', organizado por 'The Objective'.

La expresidenta madrileña ha indicado que le gustaría que Junts cumpliera su "palabra" y rompa con el PSOE pues, según ha dicho, le aterra que el Gobierno pueda sacar leyes "dando la instrucción a los fiscales" --en referencia al proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal-- que debería contar con los votos del partido de Carles Puigdemont para aprobarse.

Así, y cuestionada por una moción de censura que presentase el PP, Aguirre ha reclamado a "cuatro hombres y mujeres" diputados del PSOE, que fueran "justos", y la apoyasen rompiendo la disciplina de voto de Ferraz.

La exlíder del PP madrileño ha recordado que eso ya ocurrió cuando quince diputados del PSOE, entre las que estaba la actual ministra Margarita Robles, no apoyaron la abstención en la investidura del Rajoy, desobedenciendo las órdenes del grupo parlamentario

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer