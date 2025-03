"Sí, la esperan en la segunda planta": la tajante declaración de la empresaria que asegura que entregó 90.000 euros en Ferraz

Carmen Pano, empresaria vinculada al caso Koldo, ratificó ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado 25 de febrero que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, asegurando que incluso la estaban "esperando". Su declaración, recogida por el instructor Leopoldo Puente, ha añadido nuevos detalles a la causa de presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.

Pano relató que, al llegar al hall de la sede socialista, se presentó diciendo: "Soy Carmen Pano, vengo de parte de Víctor de Aldama". Según su testimonio, le respondieron: "Sí, la esperan en la segunda planta". Tras subir en ascensor, entregó el dinero a una persona que la recibió en ese piso. "Le di lo que traía", afirmó tajantemente ante el juez.

La empresaria explicó que realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en octubre de 2020. La primera vez, llevó el dinero en taxi, y la segunda, acompañada de Álvaro Gallego. Pano admitió que actuó siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama, quien supuestamente no podía ocuparse personalmente del asunto. "No me gustaba el tema, pero lo hice", confesó, refiriéndose a los nervios que le generaba la situación.

Además, Pano reveló que participó en la compra de un chalé en La Alcaidesa (Cádiz) para el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según su testimonio, la operación se realizó siguiendo órdenes de Claudio Rivas, cabecilla del caso Hidrocarburos, con la intención de que Ábalos obtuviera una licencia como operador. "Era una casa para el ministro", afirmó.

El dinero entregado en Ferraz, según Pano, provenía de la participación de Rivas en el negocio de los restaurantes de las Cuatro Torres de Madrid, propiedad de De Aldama. "Los primeros 45.000 euros eran por los restaurantes, o al menos eso me dijeron", precisó.