España, único gran país de la UE que no participa en la primera reunión de alto nivel por los drones rusos

La inédita incursión de drones rusos en territorio polaco ha provocado la convocatoria de una reunión de alto nivel entre los principales líderes de la Unión Europea. España se ha quedado al margen de ese primer encuentro.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó en la red social X de que había mantenido conversaciones con los líderes de Reino Unido (Keir Starmer), Italia (Giorgia Meloni), Alemania (Friedrich Merz), Países Bajos (Dick Schoof), Francia (Emmanuel Macron), así como con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Ausencia de España

Como adelantó El Mundo, se trató de una reunión del más alto nivel, en la que estuvieron presentes los máximos responsables de la Alianza y los dirigentes de las mayores economías de Europa, con la excepción de España. Pese a que el Gobierno español expresó “plena solidaridad con Polonia”, Sánchez no participó en el encuentro. Consultadas por esta situación, fuentes de Moncloa evitaron dar explicaciones.

Reacciones internacionales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el ataque y defendió avanzar hacia un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, acelerar la independencia energética de la UE y destinar los activos rusos congelados a financiar a Ucrania.

Desde la OTAN, Rutte subrayó que la respuesta aliada había sido “muy eficaz” y recordó el compromiso de defender “cada centímetro del territorio de la Alianza”. Emmanuel Macron, por su parte, calificó de “inaceptable” la violación del espacio aéreo polaco y pidió a Rusia poner fin a su “huida hacia adelante”.

Otros líderes europeos, como el alemán Friedrich Merz, también condenaron con contundencia la “agresiva actuación” de Moscú, a la que acusaron de poner en riesgo vidas humanas en territorio de la OTAN y la UE.

Aunque Pedro Sánchez condenó el ataque ruso y mostró respaldo a Polonia en un mensaje público en redes sociales, la ausencia de España en la cita internacional ha generado interrogantes.