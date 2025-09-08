España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv tras las medidas contra Yolanda Díaz y Sira Rego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado este lunes a consultas a la embajadora de en Tel Aviv "ante las calumniosas acusaciones hacia España y las inaceptables medidas contra dos miembros del Gobierno", la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Rego, han informado a EFE fuentes del Ministerio.

Israel acusa a Sánchez de apoyar a Hamás

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, atacó de nuevo este lunes al jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, después de que un español de Melilla fuera asesinado en un tiroteo en Jerusalén en el que hubo otros cinco muertos, y le acusó de apoyar "desde hace tiempo a Hamás y oponerse a Israel".

"Justo cuando el presidente del Gobierno español, Sánchez Castejón atacaba a Israel, terroristas palestinos atacaron y asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un nuevo inmigrante de España", dijo Saar en un mensaje en X. Según detallaron a EFE fuentes de la familia, Pinto, de 25 años, se mudó a Israel desde Melilla con 16 años, y se había casado este verano. Sus padres están viajando ahora a Israel de cara al funeral que podría ser mañana.

"Sánchez y sus ministros retorcidos, que justificaron la masacre del 7 de octubre, han optado desde hace tiempo por aliarse con Hamás y contra Israel. ¡Qué vergüenza!", añadió el ministro, que horas antes había anunciado represalias tras las medidas anunciadas hoy por Sánchez contra el genocidio en Gaza.

Israel prohíbe entrar al país a Díaz y Rego

Por otro lado, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado este lunes la prohibición de entrada al país tanto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, como de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en represalia por las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Es evidente que Díaz, líder del partido extremista 'Sumar', se está aprovechando de la debilidad política del presidente Sánchez y lo está arrastrando, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita", dijo Saar en un comunicado, en el que acusó a España de mantener un "antisemitismo institucionalizado".