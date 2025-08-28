España alcanza por primera vez el 2% del PIB en gasto en defensa, según la OTAN

España ha cumplido por primera vez con el objetivo de gasto en defensa fijado por la OTAN en 2014. Según una estimación publicada este jueves por la propia Alianza Atlántica, nuestro país destina ya el 2% de su producto interior bruto (PIB) a este ámbito, aunque sigue situándose entre los aliados que menor proporción de su economía dedican a cuestiones militares.

Un incremento notable

Y como es lógico, el aumento ha sido significativo en el último año. El gasto en defensa ha pasado de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en 2025, lo que supone un incremento interanual del 43,11%. La OTAN subraya que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de 2025 y que, con ellas, todos los países de la organización cumplen ya con el compromiso de inversión pactado en la cumbre de Gales de 2014. Entonces, los 31 miembros se marcaron como meta destinar al menos un 2% de su PIB a la defensa en el plazo de una década, aunque en 2024 solo 19 cumplían con este umbral.

Junto a España, países como Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal se sitúan justo en el 2%. Por encima, una decena de naciones aliadas se mueven en cifras que oscilan entre el 2% y el 2,1% de su PIB.

La nueva meta de la OTAN

El objetivo se ha cumplido, pero esto no termina aquí, porque ahora hay otro nuevo. Bajo la presión de Estados Unidos y con la guerra en Ucrania, la OTAN acordó en junio elevar de manera radical el gasto militar hasta el 5% del PIB en 2035. Este porcentaje combina un 3,5% de gasto militar directo, compra de armamento, salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, operaciones o investigación, y un 1,5% adicional en seguridad en sentido amplio.

España siempre ha mantenido que podrá cumplir con las capacidades que le exige la organización invirtiendo en torno al 2,1% de su PIB, lejos del ambicioso 5% pactado por los aliados.