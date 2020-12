Escrivá responde a Pablo Iglesias que en España no hay margen para la semana laboral de 4 días

Escrivá ha asegurado que el tema no se ha llevado al Consejo de Ministros y ha dejado claro que no considera que sea pertinente abordarlo en este momento.

"No me parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene tenga que dar prioridad a ese asunto" y añade: "no creo que tengamos margen para eso".

En declaraciones a Cataluña Radio, el ministro también ha admitido que la gestión del Gobierno en Arguineguin, Gran Canaria, con 2.600 inmigrantes hacinados en su muelle era "infinitamente mejorable" que las condiciones del campamento de acogida eran "deplorables". Ahora el Gobierno tiene a 7.000 en hoteles, lo que es "mucho mas caro", ha dicho Escrivá quien también ha apuntado que sin la pandemia ya estarían devolviendo a muchos de ellos a sus países de origen ya que hay acuerdos bilaterales con sus gobiernos.

Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, declaraba este lunes en TVE que el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, está "estudiando" la aplicación de la jornada laboral de cuatro días, aunque la ministra ha matizado que pretenden "revisar los tiempos de trabajo en general". "Me consta que el Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz la está estudiando y, en el marco de una línea que ha sido definitoria del Ministerio, que es el diálogo social, se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo", ha indicado el líder de la formación morada.

Iglesias ha defendido que "siempre han apostado por reducir la jornada laboral" y que "no tienen dudas de que el cambio generará empleo", a pesar de que hace dos días su partido rechazó una enmienda similar de los presupuestos que proponía un cambio en la semana laboral.

La enmienda fue presentada por Más País-Equo, formación que lidera Íñigo Errejón, y planteaba destinar una cantidad de 50 millones de euros para estos incentivos, que se nutrirían del fondo de Recuperación y Resiliencia.

No obstante, el debate es "más amplio". Yolanda Díaz ha indicado que así como se llevará a cabo un estudio sobre la reducción de la jornada laboral, también se disputará el control de las horas extras y el refuerzo en el derecho de la desconexión y conciliación.

Asimismo, los empresarios y autónomos consideran que la reducción de la jornada labora no llega en el mejor momento y que "los políticos deberían bajar al mundo real".